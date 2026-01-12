شل تضيف 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى إنتاجها في مصر منتصف 2026

يُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً طلب محلى، ما يدفع البلاد إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب المحلي.

وسوف تضيف شركة “شل” نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى إنتاجها في مصر، في منتصف 2026، بعد ربط أول بئر من كشف "مينا ويست" في امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط، بحسب "الشرق بلومبيرج " .

جدير بالذكر أن تكلفة حفر البئر الواحدة نحو 50 مليون دولار، عند عمق يقارب 250 متراً تحت سطح البحر.

وقد أظهرت نتائج الحفر الأولية وجود طبقة حاملة للغاز، في حين لا تزال أعمال التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج ومعدلات الإنتاج المتوقعة لكامل الكشف.

وقد أعلنت شركة "شل" في نوفمبر 2023 اكتشاف "مينا ويست"، وتعاقدت مع شركة "ستينا للحفر" لاحقاً للحصول على خدمات منصة الحفر البحرية Stena Forth" (MODU)" لتنفيذ عمليات الحفر في المنطقة.

أعمال "شل" في مصر

وقّعت "شل"في سبتمبر 2023 اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، استحوذت بموجبها الأخيرة على حصة 40% من امتياز شمال شرق العامرية، مقابل 60% لشركة "شل".

واستحوذت شل في مايو 2022، من "إكسون موبيل" الأميركية على امتياز شمال شرق العامرية البحري في دلتا النيل.

في 2025، سمحت مصر لشركات أجنبية من بينها "شل" بتصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصنع "إدكو"، رغم تراجع الإنتاج المحلي ووجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك ضمن حزمة حوافز حكومية تستهدف تشجيع الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطة الاستكشاف وضخ استثمارات جديدة، إلى جانب مساعدة الحكومة على سداد المستحقات المتأخرة.