قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«الرقابة المالية» تُكرّم الدكتور محمد فريد تقديرًا لفترة رئاسته للهيئة قبل توليه «الاستثمار»

الرقابة المالية تكرم وزير الاستثمار
الرقابة المالية تكرم وزير الاستثمار
علياء فوزى

كرّم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة السابق، تقديرًا لإسهاماته البارزة خلال فترة رئاسته للهيئة في الفترة من 2022 إلى 2026، حيث أهداه المجلس درع الهيئة التذكاري عرفانًا بمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء والإنجاز.

وأعرب الدكتور محمد فريد،.وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خالص تقديره لهذه اللفتة الكريمة من مجلس إدارة الهيئة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس جهدًا جماعيًا وتعاونًا وثيقًا بين جميع كوادر الهيئة.

استكمال مسيرة التطوير المؤسسي

وشدد على أهمية استكمال مسيرة التطوير المؤسسي بما يضمن استدامة ما تحقق من نتائج، ويعزز دور الهيئة كركيزة أساسية لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.

وخلال مراسم التكريم، أكد أعضاء مجلس الإدارة الدور المحوري الذي اضطلع به الدكتور محمد فريد في تطوير منظومة القطاع المالي غير المصرفي، مشيدين برؤيته الاستراتيجية التي ارتكزت على تحديث الأطر التنظيمية، والارتقاء بكفاءة الكوادر المهنية في مختلف الأنشطة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال، وتعزيز فعالية الرقابة والإشراف، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن فترة رئاسته شهدت إصدار قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإقرار الأطر المنظمة للأدوات والآليات المالية الجديدة، وعلى رأسها المشتقات المالية، بما أسهم في تنويع المنتجات وتعميق سوق رأس المال. كما شهدت الفترة إحياء صناعة صناديق الاستثمار وتطويرها، وإطلاق وتنظيم صناديق الذهب كأحد الأوعية الاستثمارية المستحدثة التي أتاحت بدائل ادخارية واستثمارية أكثر تنوعًا للمواطنين، وعززت من كفاءة إدارة السيولة داخل السوق.

كما أشاد أعضاء المجلس بالنتائج الإيجابية التي تحققت في عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة، وتبني معايير الاستدامة والتمويل الأخضر، إلى جانب تحديث التشريعات المنظمة للقطاع بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة السوق المصرية كمركز إقليمي رائد للأنشطة المالية غير المصرفية.

حضر مراسم التكريم محمد الصياد، والدكتور أحمد عبد العزيز، نائبا رئيس مجلس إدارة الهيئة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي، والدكتورة رشا راغب، و طارق منصور، والدكتورة ماريان عازر كما شهد المراسم الدكتور خالد سري صيام، ومساعدو رئيس الهيئة: الدكتور محمد عبد العزيز، والمستشار أحمد شتا، ووليد أنور، و حمدي بدوي، ومحمود جبريل.

الرقابة المالية وزير الاستثمار القطاع المالي غير المصرفي المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

صبا مبارك

صبا مبارك: هند صبري أفضل ممثلة عربية في مصر

لطيفة

لطيفة بعد هجوم إيران : ربنا يحمي أهالينا وأراضينا العربية كلها

شريهان

شريهان: اللهم احفظ المملكة ودول الخليج من كل سوء

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد