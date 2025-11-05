أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب

تحدّث أمير عبد الحميد، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عن أداء لاعبي الفريق الأحمر، مؤكدًا وجود بعض الفردية في الأداء خلال الموسم الحالي.

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية: "تريزيجيه أناني فعلًا، ولاحظت ده وتحدثت معه في النقطة دي، مش بيباصي لزيزو والعكس برضو، لكن الموضوع عند تريزيجيه كان أكتر من زيزو."

وتابع: "الأمر أصبح أفضل بالنسبة لزيزو وتريزيجيه في النقطة دي، لكن كانت هناك معاناة في البداية بسببها."

وأضاف: "زيزو وتريزيجيه يحتفظان بالكرة بشكل مبالغ فيه لرغبة كل لاعب في إظهار إمكانياته الحقيقية، وكلاهما يريد أن ينهي الهجمة بالشكل الأمثل."

واختتم: "محمد الشناوي قائد بمعنى الكلمة، ولا يغضب عند جلوسه احتياطيًا في أي مباراة، عكس ما يُقال، وهو لا يشترط المشاركة أساسيًا."