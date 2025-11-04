استقبال خاص من لاعبي الأهلي لإمام عاشور في مران اليوم

حرص لاعبو الأهلي على إقامة ممر شرفي على هامش مران اليوم بالإمارات استعداداً للسوبر المصري من أجل الاحتفال بعودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية .

ونشر الاعلامي أمير هشام عدة صور من المران وعلق كاتبا: استقبال خاص من لاعبي الاهلي لإمام عاشور في مران اليوم .

وكان إمام عاشور غاب عن تدريبات ومباريات النادي الأهلي طوال الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس A.

على الجانب الاخر يستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

كان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.