تعليق غير متوقع من الدردير عن عودة إمام عاشور للتدريبات

علق الإعلامي عمرو الدردير علي عودة أمام عاشور لجزء من التدريبات الجماعية للاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: أصعب خيانة ف الدنيا هي خيانة الصحة لـ جسم صاحبها، ربنا يشفي عنه و يشفي كُل مريض.

وكان إمام عاشور قد غاب عن تدريبات ومباريات النادي الأهلي طوال الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس A.

علي الجانب الاخر يستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

كان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.