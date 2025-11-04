أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق الظهور الاول لنجم الاهلي أمام عاشور من التدريبات الجماعية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكان إمام عاشور قد غاب عن تدريبات ومباريات النادي الأهلي طوال الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس A.

علي الجانب الاخر يستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

كان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.