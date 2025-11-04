قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن أرقام زيزو وبيزيرا في الأهلي والزمالك بالدوري

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، أرقام اللاعب أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي.

أرقام زيزو 

وكتب خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فيه زملكاوية كتير بيقولوا إن زيزو مقدمش أي حاجة للأهلي ، وفي نفس الوقت شايفين إن خوان بيزيرا أسطورة وعامل أداء عالمي مع الزمالك، بس الأرقام بتقول غير كده خااااااااااااالص".

وإليكم المقارنة:

هشام حنفي: كنت أتمنى ألا يسدد زيزو ركلة جزاء الأهلي أمام المصري

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق طلائع الجيش أهدر فوزًا كان في متناوله أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن الأخطاء الفنية من جانب المدير الفني هيثم شعبان كانت السبب الرئيسي في الخسارة.

وقال حنفي، في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور: “طلائع الجيش فرّط في فوز سهل أمام الزمالك، والمدرب هيثم شعبان أدار المباراة بشكل خاطئ بعدما اعتمد على الهجوم بشكل مبالغ فيه، وهو ما منح الزمالك الفرصة للعودة وتحقيق الفوز".

وأضاف: “الزمالك فريق كبير، ولديه القدرة على العودة إلى مستواه الطبيعي في أي وقت، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير الذي يتمتع به".

وعن المدير الفني للفريق الأبيض، قال: “أحمد عبد الرؤوف مدرب جيد وأعجبني فكره خلال فترة قيادته لبلدية المحلة،  يمتلك فكرًا مميزًا وشخصية قوية، وجماهير الزمالك ستسانده بقوة لتحقيق النجاح. يحتاج فقط إلى فرصة حقيقية داخل النادي لإثبات قدراته وتحقيق نتائج إيجابية".

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن زيزو قائلاً: “كنت لا أتمنى أن يسدد زيزو ركلة جزاء الأهلي أمام المصري، لكنه لا يتحمل مسؤولية التعادل، فالفريق بأكمله لم يكن موفقًا في تلك المباراة".

وختم حديثه قائلاً: “زيزو هو أفضل لاعب في مصر خلال آخر ثلاث سنوات دون منازع، لاعب حريف ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية رائعة، ويُعد من أكثر اللاعبين ثباتًا في المستوى خلال المواسم الأخيرة".

زيزو الاهلي الزمالك

