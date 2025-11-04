مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بضم خاومي دورا لاعب فالنسيا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي (مانشستر سيتي) الإنجليزي أعاد إحياء اهتمامه الجاد بضم النجم الصاعد، خاومي دورا، لاعب وسط فالنسيا البالغ من العمر 17 عامًا، رغم رفض اللاعب الانتقال إلى ملعب الاتحاد العام الماضي مفضلاً توقيع عقد جديد مع ناديه يمتد حتى عام 2027.

وبحسب محطة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن سيتي يسعى لتجديد محاولاته من أجل التعاقد مع الدولي الإسباني تحت 17 عامًا، بعد أن فشل في ضمه خلال صيف 2024.

وأوضحت التقارير أن بطل الدوري الإنجليزي "يتابع عن كثب" تطور أداء اللاعب داخل أكاديمية فالنسيا، حيث يُعد من أبرز المواهب الواعدة في إسبانيا، لم يُعرف بعد ما إذا كان مانشستر سيتي يخطط لتقديم عرض رسمي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة أو الانتظار حتى صيف 2026، إلا أن الخطوة تعكس إيمان المدرب، بيب جوارديولا، بإمكانات اللاعب العالية.

وتشير التقارير إلى أن إدارة فالنسيا مطالَبة بـ"توخي الحذر" أمام اهتمام النادي الإنجليزي المتجدد.

خاومي دورا هو قائد فريق فالنسيا تحت 19 عامًا ويشغل مركز صانع الألعاب، ورغم أنه لم يشارك بعد مع الفريق الأول، إلا أنه يُعتبر من أبرز عناصر منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا، حيث خاض معه عشر مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

يتميز "دورا" بمهارته الفنية العالية ورؤيته المميزة للملعب؛ ما جعله محط أنظار أندية أوروبية كبرى، أبرزها مانشستر سيتي.

كان اللاعب قد رفض في العام الماضي الانتقال إلى مانشستر سيتي مفضلاً البقاء في نادي طفولته، ووقّع عقدًا يربطه بفالنسيا حتى يونيو 2027، مما يمنح النادي الإسباني موقفًا تفاوضيًا قويًا.