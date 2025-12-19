قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استبعاد مهاجم منتخب كوت ديفوار من أمم إفريقيا
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
تكنولوجيا وسيارات

مجموعة المنصور للسيارات توقع اتفاقية إستراتيجية مع جنرال موتورز مصر وARRW لتوريد 1500 سيارة شيفروليه أوبترا المجمعة محليا وتمكين الشباب المصري بقطاع النقل الذكي

مجموعة المنصور للسيارات توقع اتفاقية استراتيجية مع جنرال موتورز مصر وARRW لتوريد1500 سيارة شيفروليه أوبترا المجمعة محليًا وتمكين الشباب المصري
مجموعة المنصور للسيارات توقع اتفاقية استراتيجية مع جنرال موتورز مصر وARRW لتوريد1500 سيارة شيفروليه أوبترا المجمعة محليًا وتمكين الشباب المصري

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات - الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر - عن توقيع اتفاقية إستراتيجية مع جنرال موتورز مصر وتطبيق النقل الذكي المصري ARRW، بهدف توريد 1500 سيارة شيفروليه أوبترا مُجمعة بالكامل محليًا لدعم البرنامج ، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من امتلاك وتشغيل سيارات ضمن منظومة نقل ذكية متكاملة تتيح فرص عمل مستدامة.

وتركز الشراكة على تطوير تجربة النقل الذكي للمستخدمين، من خلال توفير سيارات عالية الجودة مزودة بأحدث أنظمة الأمان، مع تجربة نقل تعتمد على السهولة والكفاءة، وبناء الثقة مع العملاء، وهو ما يعزز مكانة ARRW كنموذج مصري مبتكر في قطاع النقل الذكي المستدام.

ستكون الإسكندرية المرحلة التجريبية لهذا المشروع، بينما من المخطط أن يتم إطلاقه في القاهرة في الربع الأول من 2026، مع خطط طموحة لتغطية كافة أنحاء مصر بنهاية 2026، ما يعزز من قدرات النقل الذكي في السوق المصري.

ويقدم تطبيق ARRW للشباب المصري فرصة الانخراط في منظومة تشغيل متكاملة، تشمل السيارة، التمويل، والدعم التشغيلي بالتعاون مع شركاء ماليين واستثماريين مثل شركة أمان لتقديم حلول تمويلية مناسبة، و"بكرة" للتخطيط المالي والاستثمار، لضمان استدامة الأعمال وتعزيز فرص النجاح للمستفيدين من البرنامج. هذه المنظومة تمكّن الشباب من الدخول إلى سوق النقل بطريقة متكاملة وآمنة، وتتيح لهم تحقيق دخل مستدام مع الحفاظ على جودة الخدمة للمستخدم النهائي.

ومن جانبه، أشار الأستاذ لطفي منصور، الرئيس التنفيذي للعمليات إلى أن هذه الشراكة تعكس رؤية مجموعة المنصور في تعزيز الابتكار الصناعي، وخلق منظومة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، وتوفر فرص عمل للشباب، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات طويلة الأجل، كما أنها تؤكد التزامنا بالارتقاء بتجربة العملاء والمجتمع بشكل عام، عبر تقديم خدمات نقل آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في جميع مراحل العمل، وهو ما يجعل مصر نموذجًا يُحتذى به في استدامة قطاع النقل وتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، مع توفير فرص حقيقية للنمو الشخصي والمهني على المدى الطويل."

مجموعة المنصور للسيارات شيفروليه في مصر جنرال موتورز مصر

