الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك والمصري في مجموعة نارية.. قرعة الكونفدرالية تضع العملاقين وجهًا لوجه

بطولة الكونفيدرالية الإفريقية
إسلام مقلد

أجريت مساء أمس بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا قرعة دور الـ16 (دور المجموعات) لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025 caf confederation cup.

 وأسفرت عن مواجهات قوية أبرزها وقوع الزمالك والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة، حيث جاء الفريقان المصريان ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، لتكون واحدة من أقوى المجموعات في البطولة.

وجاءت نتيجة القرعة التي أشرف عليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على النحو التالي:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري – دجوليبا المالي – أولمبيك آسفي المغربي – سان بيدرو الإيفواري.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي – مانياما يونيون الكونغولي – عزام التنزاني – نيروبي يونايتد الكيني.

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري – ستيلينبوش الجنوب أفريقي – أوتوهو الكونغولي – سينجيدا بلاك ستارز التنزاني.

المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري البورسعيدي – كايزر تشيفز الجنوب أفريقي – زيسكو يونايتد الزامبي.

وجاءت مراسم القرعة وسط حضور رسمي من ممثلي الأندية المتأهلة، بعدما اكتمل عقد المتأهلين إلى هذا الدور المثير الذي يضم 16 ناديًا من مختلف أنحاء القارة، عقب منافسات الدور التمهيدي الثاني الذي شهد العديد من المفاجآت والمواجهات القوية.

وشارك في دور المجموعات كل من: الزمالك، المصري البورسعيدي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري، الوداد البيضاوي، أولمبيك آسفي، كايزر تشيفز، ستيلينبوش، عزام، سينجيدا بلاك ستارز، مانياما يونيون، دجوليبا، سان بيدرو، أوتوهو، نيروبي يونايتد، وزيسكو يونايتد.

ووفقًا للتصنيف الذي أعلنه "كاف" للأندية المشاركة قبل إجراء القرعة، فقد تم تقسيم الفرق إلى أربعة مستويات على النحو التالي:

التصنيف الأول: الزمالك، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي، مانياما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، زيسكو الزامبي، عزام التنزاني.

التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا بلاك ستارز التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي يونايتد الكيني.

وبذلك، تكون مواجهة الزمالك والمصري هي العنوان الأبرز في هذا الدور، إذ تجمع بين عملاقين مصريين يسعيان للمنافسة بقوة على اللقب القاري هذا الموسم، في ظل الطموحات الكبيرة لكل منهما لإعادة الأمجاد الأفريقية إلى الكرة المصرية.

مشوار الفريقين حتى دور المجموعات

نجح الزمالك في بلوغ دور المجموعات بعد فوزه العريض على ديكاداها الصومالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-0، ليؤكد استعداده الجاد للعودة إلى المنافسة القارية بعد غياب.

أما المصري البورسعيدي، فقد ضمن تأهله بعد انتصار مثير على الاتحاد الليبي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين، ليواصل الفريق مسيرته بثقة في البطولة التي يبحث فيها عن مجد جديد.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات دور المجموعات في شهر نوفمبر المقبل، حيث يسعى كل فريق لتحقيق بداية قوية تضمن له موقعًا متقدمًا في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في نسخة من المتوقع أن تشهد صراعًا محتدمًا بين كبار القارة.

caf confederation cup بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025 بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية الأفريقية

