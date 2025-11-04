قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

ختام مشاركة الوفد المصري في منتدى الشباب الإقليمي حول المياه بتونس

الوفد المصري لوزارة الشباب والرياضة
يسري غازي

اختتم الوفد المصري مشاركته في فعاليات النسخة الأولى من منتدى الشباب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “GreenX MENA”، الذي عُقد في العاصمة التونسية خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025، تحت عنوان “المياه من أجل التكيف المناخي”، بمشاركة أكثر من 150 شاباً وشابة من مختلف دول المنطقة.

وضم الوفد المصري أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ التابعة لوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الشباب المصري المهتمين بقضايا المياه والمناخ والتنمية المستدامة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم مشاركة الشباب المصري في الفعاليات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المناخ، وتعزيز دورهم في طرح الرؤى والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي وإدارة الموارد المائية.

نُظّم المنتدى بالشراكة بين شبكة الأصوات الخضراء للشباب العربي (AYGVN) ومنظمة Green Gate for MENA Youth، وبدعم من الحكومة الهولندية ومؤسسة هاينريش بول (Heinrich Böll Foundation)، وهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، من خلال جلسات حوارية وورش عمل ولقاءات تفاعلية جمعت الشباب والخبراء وصُنّاع القرار.

وشارك الوفد المصري بفاعلية في جلسات المنتدى، التي تناولت قضايا المياه كمحور للتكيف المناخي، وسبل تعزيز المرونة المجتمعية في مواجهة التغيرات البيئية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الشباب المشاركين من مختلف الدول. 

كما ساهم الوفد في جلسات صياغة إعلان الشباب الإقليمي للمياه والعدالة المناخية، الذي يهدف إلى وضع رؤية شبابية مشتركة للتعامل مع التحديات البيئية في المنطقة.

وقد نقل الوفد المصري خلال المنتدى تجربة مصر الرائدة في استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وعرَض أبرز مبادرات وزارة الشباب والرياضة في مجال التوعية المناخية وتمكين الشباب للمشاركة في العمل المناخي محلياً وإقليمياً.

وفي هذا الإطار، أشاد  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة الوفد المصري في المنتدى، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب في قضايا المناخ والتنمية المستدامة، إيماناً بدورهم كقوة دافعة نحو التغيير الإيجابي.

وقال وزير الشباب: "تعمل وزارة الشباب والرياضة على تعزيز مشاركة الشباب المصري في المحافل الدولية والإقليمية، وإتاحة الفرص أمامهم لتمثيل مصر في قضايا كبرى تمس مستقبل الكوكب، وفي مقدمتها المياه والمناخ. إن مشاركة الشباب في منتدى GreenX MENA تمثل امتداداً لجهود مصر في دعم مبادرات الشباب من أجل المناخ، والتي انطلقت منذ استضافة مصر لمؤتمر COP27 واستمراراً لدورها القيادي في المنطقة".

ومن جانبهم، أكد أعضاء الوفد المصري أن مشاركتهم في المنتدى أسهمت في تعزيز التواصل مع الشباب من مختلف الدول، وبناء شراكات مستقبلية في مجالات المياه والمناخ، بما يعكس الدور المصري الريادي في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدول.

تُعد اللجنة الوطنية للشباب والمناخ مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الخارجية، وبمساندة من وكالات الأمم المتحدة، استلهاماً من تجربة مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في شرم الشيخ.

وتهدف اللجنة إلى تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في العمل المناخي الوطني والدولي، من خلال بناء قدراتهم على التفاوض، وإدارة المبادرات البيئية، وإنتاج الحلول الابتكارية للتحديات المناخية.

وتضم اللجنة مجلساً استشارياً وتنفيذياً ومجموعة من الأعضاء من مختلف المحافظات المصرية، تم اختيارهم من بين أكثر من الاف الشباب ، ليعملوا على تنفيذ برامج توعوية، ومشروعات مجتمعية، ومشاركات في المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

الوفد المصري وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي شرم الشيخ وزارة الخارجية

