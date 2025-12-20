مجانا برقم اللوحة.. استعلم عن مخالفات المرور وسدد بسهولة عبر الإنترنت

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، والتي شهدت مؤخرا تطورًا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، حيث أصبح بإمكان أصحاب المركبات الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور، فمن الممكن معرفة قيمة الغرامات المستحقة، وكذلك سدادها فورًا، واستخراج شهادة براءة ذمة والتقدم بالتظلمات إلكترونيًا.

مخالفات المرور

عن مخالفات المرور، فهي تستلزم الدخول على منصة "مصر الرقمية"، مع إضافة نوع الرخصة، وكذلك رقم اللوحة، ومن ثم يمكن معرفة قيمة المخالفات، ويمكن للمواطن سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو تقديم التظلم بسهولة عبر المنصات الرسمية المعتمدة.



شهادة البيانات ونيابة المرور

توفر نيابة المرور خدمة استخراج شهادة بشأن الوفاء بالغرامات إلكترونيًا مع إمكانية التوصيل إلى محل إقامة المواطن عبر البريد.

وأيضا يتم توصيل الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مقابل رسوم توصيل يتم عرضها أثناء إنشاء الطلب، ويتولى مندوب البريد الاتصال بصاحب الطلب لتنسيق موعد الاستلام.

ويتم تسليم المستندات داخل مظروف مغلق لصاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونًا فقط، وفي حال التخلف عن الاستلام أو تعمد عدم استلام المستندات، يتم إعادة المظروف إلى الجهة المصدرة، وهي نيابة المرور، مع تحمل طالب الخدمة مصروفات التوصيل.



النيابة العامة للمرور

تتيح النيابة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا عبر موقعها الإلكتروني من خلال خطوات بسيطة تشمل:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر الإنترنت.

- اختيار خدمات المرور.

- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- إدخال رقم اللوحة بشكل صحيح.

- الضغط على عرض المخالفات.

- إتاحة سداد الغرامات إلكترونيًا.

- في حال الرغبة في معرفة أماكن المخالفات، يتم إدخال الرقم القومي لمالك السيارة.

كما يمكن الاستعلام برقم اللوحة فقط دون الحاجة إلى الرقم القومي في حالة رخص المركبات، بينما يتطلب الاستعلام عن رخص القيادة إدخال رقم الرخصة والبيانات الأساسية.



الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر بوابة مصر الرقمية

توفر عدة منصات رسمية خدمة الاستعلام عن مخالفات السيارات مجانًا، أبرزها موقع النيابة العامة وبوابة مصر الرقمية وبوابة مرور مصر، ويمكن الاستعلام عبر بوابة مصر الرقمية من خلال:

- الدخول إلى المرور (ضغط هنــــــــــــا).

- اختيار "مركباتي" من خدمات مصر الرقمية.

- الضغط على "استعلام عن مخالفات رخصة مركبة".

- إدخال نوع الرخصة ورقم اللوحة.

- عرض كافة المخالفات المسجلة وتفاصيلها.

- كما يمكن الاستعلام من خلال بوابة مرور مصر عبر إدخال رقم الرخصة أو رقم اللوحة وتحديد المحافظة.

التظلم على مخالفات المرور

حول التظلم على مخالفات المرور، فإنه حال وجود مخالفات غير صحيحة، يمكن تقديم تظلم إلكتروني عبر موقع النيابة العامة من خلال:

- الدخول إلى خدمة التظلمات.

- تحديد نوع التظلم (رخص مركبات أو رخص قيادة).

- إدخال الرقم القومي.

- اختيار المخالفة وسبب التظلم.

- إرسال الطلب وانتظار الرد.

رقم الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

عن رقم الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، فإنه تتاح خدمة الاستعلام الهاتفي عن مخالفات المركبات عبر الرقم 15999، حيث يطلب ممثلو خدمة العملاء رقم لوحة السيارة لمعرفة قيمة المخالفات، وتعد هذه الخدمة متاحة لجميع المواطنين.