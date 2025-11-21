قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
أخبار البلد

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية

محمد غالي

تشهد عملية البحث عن مخالفات المرور اهتماما متزايدا من أصحاب السيارات الدراجات النارية، خاصة مع تنوع المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنيه

والمخالفات تشمل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان والسير عكس الاتجاه وغيرها من السلوكيات التي تترتب عليها غرامات مالية أو عقوبات قانونية قد تصل الى سحب الرخصة او الحبس.

مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنيه

استعلام مخالفات المرور 2025 

تتيح الادارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي، بما يسهل على قائدي المركبات معرفة قيمة المخالفات اون لاين دون الحاجة الى زيارة وحدات المرور.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2025 مجانا

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة باتباع الخطوات التالية

الدخول الى موقع النيابة العامة
الضغط على مربع استمرار من جهة اليمين في قسم الاستعلامات
اختيار استمرار اسفل مربع مخالفات رخص المركبات
كتابة رقم رخصة القيادة في الخانة المخصصة
ادخال رقم السيارة في المكان المخصص
الضغط على ايقونة اجمالي المخالفات ليتم عرض جميع المخالفات المسجلة برقم السيارة

كيف تتظلم على مخالفات المرور برقم السيارة 2025

تقدم النيابة العامة خدمة التظلم على مخالفات المرور عبر موقعها الالكتروني من خلال الخطوات التالية

الدخول الى الموقع الرسمي للنيابة العامة
اختيار التظلمات ثم تحديد نوع التظلم من مربع رخص القيادة
ادخال الرقم القومي والضغط على تفاصيل المخالفات
اختيار المخالفة المطلوب التظلم عليها ثم الضغط على تظلم
قراءة الشروط والاحكام والموافقة عليها
ادخال البيانات الشخصية المطلوبة والضغط على ارسال الطلب
الاحتفاظ بايصال التظلم والرقم الخاص به للمتابعة
يتم ارسال نتيجة التظلم عبر الهاتف

بوابة مرور مصر

تتيح النيابة العامة عبر بوابة مرور مصر خدمة السداد الالكتروني لمخالفات المرور من خلال الهاتف المحمول بخطوات مبسطة تبدأ بالدخول الى موقع النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية ثم الانتقال الى خدمات نيابة المرور واختيار طريقة الدفع سواء الكترونيا او عند الاستلام. 

ويمكن للمستخدم اعتماد بطاقات الدفع البنكية لاتمام السداد بعد ادخال بيانات لوحة السيارة والاطلاع على قيمة المخالفات ثم ادخال بيانات البطاقة واستلام رسالة تؤكد نجاح العملية.

وتوفر بوابة الحكومة المصرية ايضا خدمة الاستعلام عن مخالفات السيارات باستخدام رقم اللوحة او بيانات رخصة القيادة مع امكانية سداد قيمة المخالفات او طلب توصيل شهادة براءة الذمة الى محل الاقامة مقابل رسوم محددة بما يمنح اصحاب المركبات وصولا اسرع وامانا اكبر للبيانات على مدار الساعة.

وفي سياق تنويع وسائل الدفع باتت خدمة فوري من اكثر الخيارات استخداما لدى المواطنين حيث تتيح السداد الالكتروني عبر خطوات تشمل ادخال الرقم القومي والجزء الرقمي من لوحة السيارة ورقم الهاتف المحمول ليتم عرض قيمة المخالفات ثم اتمام الدفع والحصول على شهادة المخالفات خلال اربعة ايام عمل ما يجعلها حلا ميسرا لانجاز الاجراءات من المنزل.

