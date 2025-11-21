تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

كشف محامي الطفل محمد المجني عليه في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة الصاروخ الكهربائي، أن هناك تفاصيل مدوية في الواقعة التي هزت الرأي العام.

وأشار إلى أن من بين التفاصيل وبحسب اعترافات الطفلة شقيقة المتهم، أنه حبس أخواته الصغار داخل غرفة أثناء ارتكاب جريمته، وأنها سمعته يردد بعض الكلمات باللغة الأجنبية أثناء استغاثة المجني عليه.

وأوضح محامي المجني عليه، أنه بحسب اعترافات الطفلة : «

هو قفل عليهم الغرفة ولما هما سمعو صراخ المجنى عليه واستغاثته سمعت أخوها المتهم بيتكلم كلام أجنبى مش عارفاه».

واضاف محامي المجني عليه : « أخت المجني عليه لما سمعت الكلام ده نزلت من البيت جري وراحت اتصلت بوالدها علشان تقول له الحق أخويا بيتخانق مع صاحبه في البيت وصاحبه بيستغيث منه وبعد كده ما رجعتش البيت ثاني».

وكانت جهات التحقيق فى الإسماعيلية قد قررت إحالة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بـ صاروخ كهربائي إلى أشلاء إلى محكمة جنايات الأحداث.

وعلي مدار أكثر من شهر واصلت نيابة الإسماعيلية التحقيق في واقعة جريمة الإسماعيلية وخاصة مع المتهم يوسف.أ 14 عام الأول بارتكاب الواقعة بعد أن أعترف بالجريمة ومثلها للمرة الأولي في حضور ممثلي النيابة.

واعترف المتهم بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه استدرجه علي أثرها الي منزل في منطقة المحطة الجديدة، واعتدي عليه بشاكوش حديدي علي رقبته ورأسه قبل أن يستكمل تسديد له عدة ضربات باستخدام سكين كبير.

تقطيع الجثمان الى 6 اجزاء

كما اعترف المتهم بحسب مذكرة الطب الشرعي التي وصفت حال جثمان المجني عليه بتقطيعه إلي 6 أجزاء تضمنت الساقين واليدين وتقطيع الجزع الي جزئين في محاولة لإخفاء معالم جريمته.