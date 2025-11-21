فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق بمحافظة كفر الشيخ، غدًا ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

خريطة فصل الكهرباء في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء وهي قرية متبول وتوابعها، الشخلوبة وتوابعها، الحوة وتوابعها، القنال وتوابعها، مجلس قروي الحصفة، عثمان ودفرية، قرى الساحل القبلي، منطقة المحطة والمحكمة بقلين.

يأتي هذا ضمن برنامج صيانة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ممثلاً في قطاع كهرباء كفر الشيخ برئاسة المهندس أيمن موسى، مدير عام كهرباء كفر الشيخ.