بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

شهدت مصر مؤخرًا زيادة ملحوظة في عدد تراخيص السيارات الكهربائية، على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالسيارات التقليدية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التوجه لدى المستهلكين.

أسباب تحول المستهلك المصري للسيارات الكهربائية

قال صانع المحتوى محمد سلامة في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري: "رغم أن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة، إلا أن الإقبال عليها في مصر بدأ يتزايد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ويعود ذلك لعدة عوامل تتعلق بتوجه الدولة وسياسات المستهلك".

وأوضح سلامة أن هناك مجموعة من الأسباب التي دفعت المستهلكين المصريين للتوجه نحو السيارات الكهربائية، من أبرزها:

التوجه العام للدولة لدعم السيارات الكهربائية وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، ما يحاكي تجربة المستهلك الأوروبي في الاهتمام بالبيئة النظيفة.

الارتفاع الدوري في أسعار الوقود، ما جعل تكاليف تشغيل السيارات التقليدية أعلى بكثير من السيارات الكهربائية.

انخفاض تكاليف تشغيل السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارات العادية، خصوصًا من حيث الصيانة وقطع الغيار، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا على المدى الطويل.



مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

يشير سلامة إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤكد وجود وعي متزايد بين المستهلك المصري بأهمية التوفير المالي والحفاظ على البيئة، مما يجعل السوق المصري أكثر استعدادًا لاستقبال السيارات الكهربائية بشكل أوسع خلال السنوات القادمة.