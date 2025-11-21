قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
مفاجآت هالاند وفوز إنجلترا.. ماذا تكشف التوقعات لـ مونديال 2026؟
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية
تشغيل تجريبي لمجزري الحبيل والهو بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه|صور
تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.."القومي للإعاقة" يُشارك في احتفالية "رحلة بناء ذاتي"
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
عزة عاطف

شهدت مصر مؤخرًا زيادة ملحوظة في عدد تراخيص السيارات الكهربائية، على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالسيارات التقليدية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التوجه لدى المستهلكين.

أسباب تحول المستهلك المصري للسيارات الكهربائية 

قال صانع المحتوى محمد سلامة في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري: "رغم أن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة، إلا أن الإقبال عليها في مصر بدأ يتزايد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ويعود ذلك لعدة عوامل تتعلق بتوجه الدولة وسياسات المستهلك".

وأوضح سلامة أن هناك مجموعة من الأسباب التي دفعت المستهلكين المصريين للتوجه نحو السيارات الكهربائية، من أبرزها:

  • التوجه العام للدولة لدعم السيارات الكهربائية وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، ما يحاكي تجربة المستهلك الأوروبي في الاهتمام بالبيئة النظيفة.
  • الارتفاع الدوري في أسعار الوقود، ما جعل تكاليف تشغيل السيارات التقليدية أعلى بكثير من السيارات الكهربائية.
  • انخفاض تكاليف تشغيل السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارات العادية، خصوصًا من حيث الصيانة وقطع الغيار، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا على المدى الطويل.


مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

يشير سلامة إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤكد وجود وعي متزايد بين المستهلك المصري بأهمية التوفير المالي والحفاظ على البيئة، مما يجعل السوق المصري أكثر استعدادًا لاستقبال السيارات الكهربائية بشكل أوسع خلال السنوات القادمة.

السيارات الكهربائية أسعار السيارات الكهربائية تراخيص السيارات الكهربائية ارتفاع أسعار الوقود ارتفاع أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الفاشر

الأمم المتحدة: القلق الأكبر على من بقي في الفاشر مع استمرار صعوبة الوصول الإنساني

الرئيس الأوكراني

الولايات المتحدة تهدد أوكرانيا بقطع الدعم الاستخباراتي وإمدادات السلاح

بشير العدل

بشير العدل: افتتاح المتحف المصري الكبير نقلة نوعية في السياحة المصرية

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد