مفاجآت هالاند وفوز إنجلترا.. ماذا تكشف التوقعات لـ مونديال 2026؟

أمينة الدسوقي

أزاح الذكاء الاصطناعي الستار عن مسار متوقع لمنتخبات كأس العالم 2026، في نسخة تقام للمرة الأولى في ثلاث دول الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً.

حتى اللحظة، ضمنت 42 دولة تأهلها المباشر، فيما تحسم المقاعد الستة المتبقية في مارس المقبل عبر الملحق الأوروبي و الملحق العالمي.

العرب بين دور الـ32 والخروج المبكر

بحسب ما نشرته صحيفة ذا صن، شملت التوقعات مفاجآت خاصة بالمنتخبات العربية، حيث يرجح الذكاء الاصطناعي تأهل ثلاثة منتخبات عربية فقط إلى دور الـ32، وهي مصر و المغرب و الأردن، لكن التوقعات تشير إلى خروج المنتخبات الثلاثة من الدور ذاته أمام النرويج وإسبانيا وإنجلترا على التوالي.

في المقابل، يتوقع خروج أربعة منتخبات عربية من دور المجموعات، وهي السعودية، قطر، الجزائر، تونس.

النرويج حصان أسود يقوده هالاند

وضع الذكاء الاصطناعي منتخب النرويج في دائرة مفاجآت البطولة، حيث رشحه للوصول إلى نصف النهائي بقيادة نجمه إيرلينغ هالاند، قبل أن يتوقف مشواره أمام المنتخب الإنجليزي.

إنجلترا تستعيد العرش بعد 60 عاما؟

تذهب التوقعات إلى سيناريو مفاجئ في النهائي، حيث يخسر منتخب البرتغال وكريستيانو رونالدو بهدف دون رد أمام إنجلترا، وبذلك، يتوج "الأسود الثلاثة" بلقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 1966، لينهي المنتخب الإنجليزي غيابا دام ستة عقود عن منصات التتويج العالمية.

قرعة مونديال 2026 تقترب تصنيف الفيفا يكشف مفاجآت بارزة

مع اقتراب مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي بواشنطن، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف الرسمي للمنتخبات المشاركة، والذي حمل مفاجآت أبرزها تراجع وصيف مونديال 2018 ووصيف برونزية 2022، منتخب كرواتيا، إلى المستوى الثاني.

المستوى الأول حضور العمالقة والمضيفين

شهد التصنيف الأول تواجد كبرى منتخبات العالم:

إسبانيا (متصدرة التصنيف العالمي)

الأرجنتين (حاملة اللقب)

فرنسا

إنجلترا

البرتغال

البرازيل

هولندا

بلجيكا

ألمانيا

إضافة إلى منتخبات أمريكا والمكسيك وكندا بصفتها الدول المستضيفة.

ملحقان مثيران يحددان 6 مقاعد حاسمة

سيُحسم آخر ست بطاقات للبطولة عبر: الملحق الأوروبي (16 منتخباً)

يتصدره منتخب إيطاليا الباحث عن العودة إلى المونديال بعد غياب دام نسختين متتاليتين، ويتأهل منه أربعة منتخبات.

الملحق العالمي (6 منتخبات)

يتأهل منه منتخبان إلى نهائيات المونديال.

كلا الملحقين يُقامان في مارس 2026.

تصنيفات المنتخبات قبل قرعة المونديال

المستوى الثاني كرواتيا (10)، المغرب (11)، كولومبيا (13)، أوروغواي (16)، سويسرا (17)، اليابان (18)، السنغال (19)، إيران (20)، كوريا الجنوبية (22)، الإكوادور (23)، النمسا (24)، أستراليا (26).

المستوى الثالث النرويج (29)، بنما (30)، مصر (34)، الجزائر (35)، اسكتلندا (36)، باراغواي (39)، تونس (40)، كوت ديفوار (42)، أوزبكستان (50)، قطر (51)، السعودية (60)، جنوب إفريقيا (61).

المستوى الرابع الأردن (66)، الرأس الأخضر (68)، غانا (72)، هايتي (84)، كوراساو (82)، نيوزيلندا (86)، إضافة إلى ستة منتخبات تتحدد بعد خوض الملحقين.

