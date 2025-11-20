بطولة كأس العالم 2026.. كيف تتشكل ملامح المنتخبات المتأهلة؟

تواصل خريطة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 اتساعها مع دخول التصفيات مراحلها الحاسمة، حيث انضمت ألمانيا وهولندا مؤخراً إلى قائمة المنتخبات التي ضمنت الظهور في النسخة الموسعة، بينما لا تزال بطاقات أخرى في انتظار أصحابها خلال جولات نوفمبر المصيرية.

34 منتخباً ضمنوا التأهل وظهور أول لثلاثة منتخبات

ووفق تقرير نشرته شبكة «بي بي سي سبورت»، بلغ عدد المنتخبات المتأهلة حتى الآن 34 منتخباً، من بينها إنجلترا، كرواتيا، فرنسا، البرتغال، وحامل اللقب الأرجنتين كما تشهد النسخة المقبلة مشاركة أولى لثلاثة منتخبات هي الرأس الأخضر، الأردن، وأوزبكستان.

ولا يزال أمام 14 منتخبا فرصة حسم التأهل قبل نهاية العام، في ظل تقارب النقاط بين العديد من المنافسين.

المتأهلون من آسيا وأفريقيا والأميركيتين

فى آسيا حسمت منتخبات أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، قطر، السعودية، كوريا الجنوبية وأوزبكستان تأهلها مبكراً، لتواصل القارة حضورها القوي في النسخة الموسعة.

وفى أفريقيا شهدت القارة سباقاً محتدماً أسفر عن تأهل تونس والمغرب أولاً، قبل أن تلتحق بهما الجزائر، الرأس الأخضر، مصر، غانا، ساحل العاج، السنغال، وجنوب أفريقيا التي تعود للمونديال لأول مرة منذ استضافتها نسخة 2010.

في أميركا الجنوبية، ضمنت الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، والأوروغواي مقاعدها، فيما خطفت بوليفيا بطاقة الملحق العالمي بعد فوز تاريخي على البرازيل 1–0.

أما في "كونكاكاف"، فقد تأهلت تلقائياً الدول المضيفة الثلاث كندا، المكسيك، والولايات المتحدة.

أوقيانوسيا

انتزعت نيوزيلندا البطاقة الوحيدة للقارة، بينما تخوض كاليدونيا الجديدة الملحق العالمي.

منتخبات تنتظر الملحق العالمي

من المنتظر أن تخوض ثلاثة منتخبات بوليفيا، كاليدونيا الجديدة، والكونغو الديمقراطيةالملحق الدولي في مارس المقبل، حيث يتنافس ستة منتخبات على مقعدين إضافيين في كأس العالم.

قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن

المضيفون: كندا – المكسيك – الولايات المتحدة

أفريقيا: الجزائر – الرأس الأخضر – مصر – غانا – ساحل العاج – المغرب – السنغال – جنوب أفريقيا – تونس

آسيا: أستراليا – إيران – اليابان – الأردن – قطر – السعودية – كوريا الجنوبية – أوزبكستان

أوروبا: كرواتيا – إنجلترا – فرنسا – ألمانيا – هولندا – النرويج – البرتغال

أوقيانوسيا:نيوزيلندا

أميركا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – كولومبيا – الإكوادور – باراغواي – الأوروغواي

كيف تجري التصفيات حول العالم؟

تختلف آليات التأهل بين القارات الست التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إذ تمتلك كل قارة نظاماً خاصاً وفق حصتها التي توسعت مع زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقاً.

أوروبا 16 بطاقة وصراع شرس

تتمتع أوروبا بـ16 مقعداً مباشراً، ما يجعل المنافسة أكثر كثافة ولا تشارك منتخباتها في الملحق العالمي، إذ تحسم المقاعد بالكامل عبر التصفيات القارية.

أميركا الجنوبية مجموعة واحدة وصعود مباشر لستة منتخبات

تتنافس المنتخبات العشرة في مجموعة موحدة، يتأهل منها ستة مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز السابع الملحق العالمي.

آسيا مراحل متعددة و9 بطاقات

تُحسم 8 بطاقات مباشرة عبر مراحل تصفيات مركبة من مجموعات متفاوتة، بينما يتم تحديد البطاقة التاسعة عبر مواجهة فاصلة تؤدي إلى الملحق الدولي.

أفريقيا 9 مقاعد مباشرة وملحق

تمنح أفريقيا تسع بطاقات مباشرة، إضافة إلى مقعد للملحق العالمي، ما يجعل المنافسة شديدة بين المنتخبات الكبرى والصاعدة.

الكونكاكاف 6 بطاقات بينها 3 تلقائية

تحصل المنطقة على ست بطاقات، تشمل المنتخبات الثلاثة المضيفة، إضافة إلى بطاقتين للملحق العالمي.

أوقيانوسيا بطاقة واحدة ونصف

تحصل نيوزيلندا عادة على البطاقة المباشرة، فيما يذهب ثاني أفضل منتخب إلى الملحق الدولي.