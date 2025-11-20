قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
بطولة كأس العالم 2026.. كيف تتشكل ملامح المنتخبات المتأهلة؟

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

تواصل خريطة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 اتساعها مع دخول التصفيات مراحلها الحاسمة، حيث انضمت ألمانيا وهولندا مؤخراً إلى قائمة المنتخبات التي ضمنت الظهور في النسخة الموسعة، بينما لا تزال بطاقات أخرى في انتظار أصحابها خلال جولات نوفمبر المصيرية.

34 منتخباً ضمنوا التأهل وظهور أول لثلاثة منتخبات

ووفق تقرير نشرته شبكة «بي بي سي سبورت»، بلغ عدد المنتخبات المتأهلة حتى الآن 34 منتخباً، من بينها إنجلترا، كرواتيا، فرنسا، البرتغال، وحامل اللقب الأرجنتين كما تشهد النسخة المقبلة مشاركة أولى لثلاثة منتخبات هي الرأس الأخضر، الأردن، وأوزبكستان.

ولا يزال أمام 14 منتخبا فرصة حسم التأهل قبل نهاية العام، في ظل تقارب النقاط بين العديد من المنافسين.

كأس العالم

المتأهلون من آسيا وأفريقيا والأميركيتين

فى آسيا حسمت منتخبات أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، قطر، السعودية، كوريا الجنوبية وأوزبكستان تأهلها مبكراً، لتواصل القارة حضورها القوي في النسخة الموسعة.

وفى أفريقيا شهدت القارة سباقاً محتدماً أسفر عن تأهل تونس والمغرب أولاً، قبل أن تلتحق بهما الجزائر، الرأس الأخضر، مصر، غانا، ساحل العاج، السنغال، وجنوب أفريقيا التي تعود للمونديال لأول مرة منذ استضافتها نسخة 2010.

في أميركا الجنوبية، ضمنت الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، والأوروغواي مقاعدها، فيما خطفت بوليفيا بطاقة الملحق العالمي بعد فوز تاريخي على البرازيل 1–0.

أما في "كونكاكاف"، فقد تأهلت تلقائياً الدول المضيفة الثلاث كندا، المكسيك، والولايات المتحدة.

أوقيانوسيا

انتزعت نيوزيلندا البطاقة الوحيدة للقارة، بينما تخوض كاليدونيا الجديدة الملحق العالمي.

منتخبات تنتظر الملحق العالمي

من المنتظر أن تخوض ثلاثة منتخبات بوليفيا، كاليدونيا الجديدة، والكونغو الديمقراطيةالملحق الدولي في مارس المقبل، حيث يتنافس ستة منتخبات على مقعدين إضافيين في كأس العالم.

قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن

المضيفون: كندا – المكسيك – الولايات المتحدة

أفريقيا: الجزائر – الرأس الأخضر – مصر – غانا – ساحل العاج – المغرب – السنغال – جنوب أفريقيا – تونس

آسيا: أستراليا – إيران – اليابان – الأردن – قطر – السعودية – كوريا الجنوبية – أوزبكستان

أوروبا: كرواتيا – إنجلترا – فرنسا – ألمانيا – هولندا – النرويج – البرتغال

أوقيانوسيا:نيوزيلندا

أميركا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – كولومبيا – الإكوادور – باراغواي – الأوروغواي

كيف تجري التصفيات حول العالم؟

تختلف آليات التأهل بين القارات الست التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إذ تمتلك كل قارة نظاماً خاصاً وفق حصتها التي توسعت مع زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقاً.

أوروبا 16 بطاقة وصراع شرس

تتمتع أوروبا بـ16 مقعداً مباشراً، ما يجعل المنافسة أكثر كثافة ولا تشارك منتخباتها في الملحق العالمي، إذ تحسم المقاعد بالكامل عبر التصفيات القارية.

أميركا الجنوبية مجموعة واحدة وصعود مباشر لستة منتخبات

تتنافس المنتخبات العشرة في مجموعة موحدة، يتأهل منها ستة مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز السابع الملحق العالمي.

آسيا مراحل متعددة و9 بطاقات

تُحسم 8 بطاقات مباشرة عبر مراحل تصفيات مركبة من مجموعات متفاوتة، بينما يتم تحديد البطاقة التاسعة عبر مواجهة فاصلة تؤدي إلى الملحق الدولي.

أفريقيا 9 مقاعد مباشرة وملحق

تمنح أفريقيا تسع بطاقات مباشرة، إضافة إلى مقعد للملحق العالمي، ما يجعل المنافسة شديدة بين المنتخبات الكبرى والصاعدة.

الكونكاكاف 6 بطاقات بينها 3 تلقائية

تحصل المنطقة على ست بطاقات، تشمل المنتخبات الثلاثة المضيفة، إضافة إلى بطاقتين للملحق العالمي.

أوقيانوسيا بطاقة واحدة ونصف

تحصل نيوزيلندا عادة على البطاقة المباشرة، فيما يذهب ثاني أفضل منتخب إلى الملحق الدولي.

كأس العالم كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 فيفا

