فيفا: صلاح ومرموش سلاحا منتخب مصر لتحقيق الفوز في كأس العالم

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على مشاركة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن في كأس العالم 2026، والتي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء في تقرير "فيفا" الخاص بالمنتخبات المتأهلة أن النجم محمد صلاح لعب الدور الأكبر في قيادة الفراعنة نحو التأهل العالمي للمرة الثانية في مسيرته، والرابعة في تاريخ مصر، بعدما سجّل هدفين في شباك جيبوتي ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

وأكد التقرير أن المنتخب المصري فرض سيطرته على مجموعته منذ البداية، دون مواجهة منافسة حقيقية من بوركينا فاسو التي اكتفت بالمركز الثاني.

وأشار "فيفا" إلى أن منتخب مصر يدخل مونديال 2026 بطموحات كبيرة لتحقيق أول انتصار في تاريخه بالبطولة، مستندًا إلى التألق المستمر لمحمد صلاح لاعب ليفربول، وإلى المستويات القوية التي يقدمها عمر مرموش مع مانشستر سيتي، ليشكل الثنائي أحد أهم أسلحة الفراعنة في النهائيات القادمة.