موعد ونظام قرعة الملحق العالمي بـ كأس العالم والقنوات الناقلة

يجري اليوم، الخميس، مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيورخ السويسرية، قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026 لتحديد مواجهات نصف النهائي والمسار المؤدي إلى مونديال 2026.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق العالمي لـ بطولة كاس العالم 2026 المزمع إقامتها فى أمريكا وكندا والمكسيك خلال شهر مارس المقبل بالمكسيك.



نظام الملحق العالمي

المنتخبان المتأهلان إلى نهائي الملحق العالمي:



العراق



الكونغو الديمقراطية



المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي الملحق العالمي بـ كأس العالم:



بوليفيا



كاليدونيا الجديدة



جامايكا



سورينام



وازداد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك لتصبح 48 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا، ومعها تغير نظام الملحق العالمي وبات بمشاركة 6 منتخبات للمرة الأولى في التاريخ، ليتأهل منتخبان بدلًا من منتخب وحيد نهائيات المونديال.



موعد قرعة المحلق العالمي بـ كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت القاهرة على أن يليها مراسم قرعة الملحق الأوروبي.



القنوات الناقلة لقرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

من المقرر أن تنقل مراسم قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026 مجانًا عبر قناة بي إن سبورتس، والتي خصصت قناة beIN Sports NEWS HD المفتوحة.

وسيكون البث المباشر للقرعة متاحًا بصورة مجانية عبر حسابات “بي إن سبورتس” على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر منصة FIFA +.



نظام الملحق العالمي لكأس العالم 2026

سيشهد الملحق العالمي لـ كأس العالم 2026 مشاركة 6 منتخبات للمرة الأولى في التاريخ، ويُقام بنظام خروج المغلوب على دورين.

سيتم إعفاء المنتخبين الأعلى تصنيفًا عالميًا من الدور الأول، وينتقلان مباشرةً إلى مباراة الدور الثاني وهي مباراة التأهل.



نظام تصفيات كأس العالم 2026

الدور الأول تلعب فيه الفرق الأربعة المتبقية (من المصنفين الأدنى) مباراتي نصف نهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويتأهل الفائزان لمواجهة المنتخبان الآخران في النهائي، ليتأهل في النهاية منتخبان إلى كأس العالم 2026.