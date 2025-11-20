قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر قبل قرعة كأس العالم 2026 .. ماذا حدث؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صدمة لمنتخب مصر، قبل المشاركة في أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب وقرعة كأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد الدولي، تصنيفه الشهري للمنتخبات عن شهر نوفمبر 2025، حيث شهدت النتائج تراجع منتخب مصر مركزين ليحتل المرتبة 34 عالميًا بعد أن كان في المركز 32 خلال تصنيف أكتوبر الماضي.

بطولة أمم أفريقيا 2025

النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا ستقام في المغرب، حيث من المقرر أن تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. 

تتمثل المباريات في ملعب أدرار الذي يقع في مدينة أغادير المغربية، وهو الملعب الذي سيستضيف جميع مباريات المجموعة الثانية.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

ما سبب تراجع تصنيف مصر؟

التراجع في التصنيف جاء رغم فوز المنتخب المصري على منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح (2-0) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العين الدولية الودية، وذلك قبل خسارته أمام أوزبكستان بهدفين نظيفين في المباراة السابقة من البطولة.

يبدو أن النتائج الأخيرة لم تكن كافية لتعزيز موقع المنتخب في التصنيف، ما أثار تساؤلات حول الأداء العام للفريق والبطولات القادمة.

وتمثل المباراة ضد كاب فيردي البروفة قبل الأخيرة لمنتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يستعد الفريق لخوض مباراة ودية أخيرة أمام منتخب نيجيريا. 

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد تأهل للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في المغرب، وأيضًا تأهله لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث سيؤثر التصنيف العام للمنتخبات على ترتيبهم بالمجموعات.

سيتنافس الفراعنة في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم أيضًا منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي، حيث تعتبر هذه البطولة محطة مهمة للتأكيد على قوة المنتخب المصري واستعداده لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم 2026.

منتخب مصر تصنيف منتخب مصر مجموعة مصر في أمم إفريقيا قرعة كأس العالم 2026 سبب تراجع تصنيف منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

ضمن مبادرة تمكين .. جامعة عين شمس تواصل توعوية أسر الطلاب ذوي الإعاقة

ألسن عين شمس

ألسن عين شمس تبحث مع الجامعة المفتوحة التحول الرقمي في تدريس اللغة الصينية

جانب من الفاعليات

قنديل يبحث مع اليونان إنشاء فرع ديموقريطس داخل جامعة حلوان الأهلية

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد