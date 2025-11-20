فيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر قبل قرعة كأس العالم 2026 .. ماذا حدث؟

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صدمة لمنتخب مصر، قبل المشاركة في أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب وقرعة كأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد الدولي، تصنيفه الشهري للمنتخبات عن شهر نوفمبر 2025، حيث شهدت النتائج تراجع منتخب مصر مركزين ليحتل المرتبة 34 عالميًا بعد أن كان في المركز 32 خلال تصنيف أكتوبر الماضي.

بطولة أمم أفريقيا 2025

النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا ستقام في المغرب، حيث من المقرر أن تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

تتمثل المباريات في ملعب أدرار الذي يقع في مدينة أغادير المغربية، وهو الملعب الذي سيستضيف جميع مباريات المجموعة الثانية.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

ما سبب تراجع تصنيف مصر؟

التراجع في التصنيف جاء رغم فوز المنتخب المصري على منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح (2-0) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العين الدولية الودية، وذلك قبل خسارته أمام أوزبكستان بهدفين نظيفين في المباراة السابقة من البطولة.

يبدو أن النتائج الأخيرة لم تكن كافية لتعزيز موقع المنتخب في التصنيف، ما أثار تساؤلات حول الأداء العام للفريق والبطولات القادمة.

وتمثل المباراة ضد كاب فيردي البروفة قبل الأخيرة لمنتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يستعد الفريق لخوض مباراة ودية أخيرة أمام منتخب نيجيريا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد تأهل للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في المغرب، وأيضًا تأهله لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث سيؤثر التصنيف العام للمنتخبات على ترتيبهم بالمجموعات.

سيتنافس الفراعنة في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم أيضًا منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي، حيث تعتبر هذه البطولة محطة مهمة للتأكيد على قوة المنتخب المصري واستعداده لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم 2026.