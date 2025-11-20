قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منتخب مصر للشباب للهوكي يختتم استعداداته قبل السفر لكأس العالم بالهند

يختتم منتخب مصر للهوكي للشباب تحت 21 عامًا استعداداته قبل السفر للمشاركة في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في مدينة تاميل نادو بالهند خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف القارات.

ويخوض المنتخب معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية ينتهي غدًا الجمعة، على أن تتوجه البعثة إلى الهند يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب، والتي تضم 18 لاعبًا، عقب انتهاء المعسكر لاختيار العناصر الأساسية.

ومن جانبه، صرح طارق مصطفى، مدير المنتخبات بالاتحاد المصري للهوكي، بأن المنتخب خاض ثلاث مباريات ودية قوية أمام منتخب ألمانيا بالقاهرة، مؤكدًا أن تلك المواجهات جاءت كاحتكاك فني مهم وقوي للاعبين قبل خوض منافسات كأس العالم.

ويرأس بعثة المنتخب المصري في البطولة اللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

وفي سياق متصل، أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إسبانيا، بلجيكا، وناميبيا.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى كأس العالم بعد حصوله على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة الأفريقية التي أقيمت خلال شهر إبريل الماضي في ناميبيا.

