منتخب مصر للشباب للهوكي يختتم استعداداته قبل السفر لكأس العالم بالهند

يختتم منتخب مصر للهوكي للشباب تحت 21 عامًا استعداداته قبل السفر للمشاركة في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في مدينة تاميل نادو بالهند خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف القارات.

ويخوض المنتخب معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية ينتهي غدًا الجمعة، على أن تتوجه البعثة إلى الهند يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب، والتي تضم 18 لاعبًا، عقب انتهاء المعسكر لاختيار العناصر الأساسية.

ومن جانبه، صرح طارق مصطفى، مدير المنتخبات بالاتحاد المصري للهوكي، بأن المنتخب خاض ثلاث مباريات ودية قوية أمام منتخب ألمانيا بالقاهرة، مؤكدًا أن تلك المواجهات جاءت كاحتكاك فني مهم وقوي للاعبين قبل خوض منافسات كأس العالم.

ويرأس بعثة المنتخب المصري في البطولة اللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

وفي سياق متصل، أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إسبانيا، بلجيكا، وناميبيا.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى كأس العالم بعد حصوله على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة الأفريقية التي أقيمت خلال شهر إبريل الماضي في ناميبيا.