قلق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا بسبب صلاح ومرموش

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن هناك قلق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بسبب الفشل حتى الآن في التوصل لاتفاق مع مسؤولي ليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي بشأن انضمام محمد صلاح وعمر مرموش بداية من معسكر الفراعنة في ديسمبر المقبل وخوض ودية الفراعنة المحدد لها يوم 14 من نفس الشهر استعدادا لأمم أفريقيا.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أنه حتى الآن، الجهاز الفني لمنتخب مصر أو اتحاد الكرة لم يتسلموا موافقة من ليفربول ومانشستر سيتي حول انضمام صلاح ومرموش لمعسكر المنتخب قبل يوم 14 ديسمبر المقبل، وهو ما يسبب أزمة لحسام حسن.

واختتم:"اتحاد الكرة ومنتخب مصر، مستمران في التواصل مع ليفربول ومانشستر سيتي، على أمل تواجد صلاح ومرموش بداية من المعسكر وفي انتظار الرد خلال الفترة المقبلة".