قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

غياب يثير الجدل.. رونالدو خارج غلاف كأس العالم 2026| ما القصة؟

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موجة جدل واسعة بعد الكشف عن الصورة الدعائية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، والتي غاب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مفاجئ، رغم اعتباره أحد أبرز الوجوه المنتظرة في النسخة المقبلة.

غلاف يضم 42 نجما دون كريستيانو

نشر فيفا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي الملصق الرسمي للبطولة، والذي ضم 42 لاعبا يمثلون المنتخبات المتأهلة حتى الآن، مع بقاء 6 مقاعد لم تحسم بعد.

ورغم كثرة الأسماء الكبيرة الحاضرة في الصورة، برز غياب قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاما)، في قرار أثار تساؤلات عديدة، خاصة مع اختيار زميله برونو فيرنانديز لتمثيل البرتغال في الغلاف.

الدور المنتظر لرونالدو في المونديال

يعد رونالدو أحد أبرز عناصر منتخب البرتغال، وهدافه التاريخي، كما يترقب الجمهور مشاركته المحتملة في آخر ظهور له بكأس العالم، بعدما أعلن سابقا أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته.

ويأتي غياب رونالدو عن الغلاف رغم مساهمته البارزة في فوز بلاده بدوري الأمم الأوروبية مؤخرا، وسعيه لإضافة لقب المونديال إلى مسيرته الحافلة.

في المقابل، ظهر غريمه التقليدي ليونيل ميسي على الملصق، في مشاركته المتوقعة الأخيرة أيضا، حيث يسعى نجم الأرجنتين للحفاظ على اللقب الذي توج به في قطر 2022.

رونالدو مهدد بإيقاف محدود فقط

إلى جانب الجدل المرتبط بالغلاف، يواجه رونالدو قضية أخرى تتعلق بإيقافه بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام أيرلندا، إثر ضربة مرفق أثارت انتقادات واسعة.

كوع خارج إطار اللعب

شهد ملعب أفيفا في دبلن حادثة مثيرة للجدل عندما قام رونالدو بضرب المدافع دارا أوشيا بمرفقه دون كرة، أثناء تأخر البرتغال بنتيجة 0-2، الحكم أشهر بطاقة صفراء أولا، ثم عاد لتقنية الـVAR ليمنح المهاجم البرتغالي بطاقة حمراء مباشرة.

ولم يتوقف الجدل عند اللقطة فقط، بل تصاعد بعدما ظهر رونالدو وهو يسخر من اللاعب ومن الجماهير الأيرلندية، في تصرف أثار انتقادات قاسية من الإعلام والمدرب الأيرلندي هايمير هالجريمسون.

هل يمتد الإيقاف إلى كأس العالم؟

وفقا لتقارير "بي بي سي"، فإن الإيقاف المؤكد حاليا هو مباراة واحدة فقط، ما يعني غياب رونالدو عن مواجهة البرتغال المصيرية أمام أرمينيا لكن يبقى السؤال الأهم هل سيؤثر الإيقاف على مشاركته في كأس العالم؟

تشير التوقعات إلى أن "فيفا" قد لا يفرض عقوبات إضافية، أو قد يكتفي بإيقاف مباراة إلى مباراتين على الأكثر، وهي عقوبة لن تمتد غالبا إلى نهائيات كأس العالم.

حسابات التأهل قد تنقذ رونالدو

في حال تأهل البرتغال مباشرة من التصفيات، فمن المرجح أن تطبق عقوبة الإيقاف في مباريات التصفيات فقط، ما يعني أن رونالدو سيكون متاحا دون قيود للمباراة الافتتاحية في مونديال 2026.

مستقبل رونالدو في spotlight

يجد رونالدو نفسه في قلب مشهد مزدوج من الجدل مع استبعاد مثير للاستغراب من الغلاف الدعائي لأكبر بطولة كروية في العالم، وقرار طرد قد يترك أثرا محدودا على مشاركته المقبلة.

ورغم كل ذلك، يبقى انتظار الجمهور العالمي كبيرا لرؤية ما إذا كان النجم البرتغالي سيقدم فصله الأخير في المونديال بأفضل صورة ممكنة، أم أن الأحداث الجارية ستكون بداية خفوت تدريجي لآخر سنواته الدولية.

فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو منتخب البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد