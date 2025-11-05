حساب البيت الأبيض يعيد نشر تصريح كريستيانو رونالدو عن ترامب

أعاد الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة إكس نشر تصريح أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان كريستيانو رونالدو تحدث مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان عن خطواته المقبلة واستعداداته لكأس العالم 2026 بأمريكا.

وتطرق الحديث بين أسطورة كرة القدم والإعلامي الشهير نحو عدد من القضايا التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

وقال رونالدو : الرئيس ترامب أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة على تغيير العالم وتحسين الأوضاع العالمية.

واعتبر حساب البيت الأبيض على منصة إكس التصريح إشادة بدور الرئيس الأمريكي خلال الفترة الماضية لمحاولة إنهاء الأزمات حول العالم.

وتحدث رونالدو عن موعد اعتزاله مشيرا إلي اقترابه من الابتعاد تماما عن كرة القدم دون تخطيط لأي عمل جديد ومن المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم هى الأخيرة للنجم البرتغالي.