فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني

أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، أن اكتشاف مقبرة الملك “تحتمس الثاني” في الأقصر له أهمية كبيرة لأنه يتحدث عن مرحلة جديدة من الدراسات التاريخية، خاصة أن تلك المقبرة كانت مفقودة من قبل للأسرة الـ 18، وخاصة أنه كانت مقبرة ملكية.

وقال أحمد عامر، خلال لقاء له لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن الأواني التي تم العثور عليها داخل المقبرة، وثقت أن تلك القبرة خاصة بالملك“تحتمس الثاني”، مؤكدا أن تلك المقبرة النواة الأولى لتطور مقابر الأسرة الـ 18.

وتابع الخبير الأثري، أن الكتابات الموجودة داخل المقبرة أكدت أنها تعود للملك “تحتمس الثاني”، مؤكدا أن الإكتشاف فريد من نوعه، وتعتبر المقبرة الوحيدة على مستوى العالم التي تعتبر كاملة وليس لها أي قطعة في العالم.