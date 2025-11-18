كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب

كشفت شبكة CMTV البرتغالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تلقى دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الثلاثاء.

من المتوقع أن يصل رونالدو إلى العاصمة واشنطن اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار حضور رسمي مصادق عليه ضمن جدول أعمال الرئيس ترامب، الذي يولي اهتمامًا متزايدًا بدور الرياضة كأداة لتعزيز الصورة الدولية للولايات المتحدة.

يأتي هذا اللقاء في نفس اليوم الذي تستقبل فيه إدارة البيت الأبيض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برفقة وفد سعودي، الأمر الذي يمنح زيارة رونالدو طابعًا سياسيًا ورياضيًا في آن واحد.

وتعود رغبة رونالدو في هذا اللقاء إلى تصريحات سابقة أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، حين تحدث عن قميص منحَه للرئيس الأميركي، مطالبًا بمقابلة رسمية معه.

وبعد أسابيع من هذا التصريح، تتحقق رغبة النجم البرتغالي ويتم تحديد اللقاء رسميًا على جدول البيت الأبيض.