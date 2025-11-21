الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

تستعد واشنطن لاستضافة واحدة من أبرز الجلسات الرقابية في قطاع السيارات منذ ما يقرب من عشرين عامًا، حيث يستدعى الرؤساء التنفيذيون لشركات فورد وجنرال موتورز وستellantis، إضافة إلى مسئول تنفيذي من تسلا، للمثول أمام الكونجرس في منتصف يناير لمناقشة أسباب الارتفاع المستمر في أسعار السيارات وسياسات الصناعة تجاه المركبات الكهربائية.

محاور الجلسة: الأسعار واللوائح وسياسات السيارات الكهربائية

تركز لجنة التجارة في مجلس الشيوخ على ملفّات حساسة تمسّ مباشرة المستهلكين، أبرزها أسباب الزيادات الكبيرة في أسعار السيارات خلال السنوات الأخيرة، ومدى تأثير اللوائح الفدرالية الجديدة على تكاليف الإنتاج، إضافة إلى الاستفسار عن خطط الشركات فيما يتعلق بالتحول نحو السيارات الكهربائية.

وسيتناول الاستجواب كذلك تأثير سياسات التجارة الدولية، خصوصًا مع توسّع المنافسة العالمية ووجود مخاوف من السيارات المستوردة منخفضة التكلفة، ما قد يؤثر على الصناعة الأمريكية.

دعوة شخصيات قيادية في الصناعة

من المتوقع أن يحضر الجلسة كل من جيم فارلي الرئيس التنفيذي لفورد، وماري بارا الرئيسة التنفيذية لجينرال موتورز، وأنطونيو فيلوسا المدير التنفيذي لستellantis، في ظهور مشترك نادر أمام الكونجرس.

وتعتبر هذه الدعوة بمثابة اختبار حقيقي للصناعة التي تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتكلفة والتحول الكهربائي.

أشار السيناتور تيد كروز إلى أن الجلسة ستكون بمثابة “تصحيح واقعي” لما اعتبره قواعد تتسبب في ارتفاع الأسعار على المستهلكين. ويسعى المشرعون إلى فهم ما إذا كانت الشركات تستخدم اللوائح كذريعة لزيادة الأسعار، أم أن التكاليف الفعلية للتحول التكنولوجي هي العامل الرئيسي.

يأتي هذا التحقيق في وقت تشهد فيه أسعار السيارات الجديدة ارتفاعًا مستمرًا، بينما تحاول الشركات موازنة استثماراتها الضخمة في السيارات الكهربائية مع الطلب المتباطئ عليها في بعض الأسواق.

ومن المتوقع أن تسهم نتائج الجلسة في تشكيل سياسات جديدة قد تغيّر مسار الصناعة خلال السنوات المقبلة.