التنمية المحلية: منع تراحيص معارض السيارات اسفل الكتل السكنية

أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا للمحافظات بشأن تراخيص معارض السيارات التي تقام اسفل الكتل السكنية،

وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انه تم اقرار ضوابط لاصدار تراخيص لمعارض السيارات التي تقام اسفل الكتل السكنية، طبقا للكتاب الدوري رقم 323 لسنه 2025، وذلك بعد ان تم توفير بدائل للمعارض ومسطحات بنائية خارج الكتل السكنية تصلح كمعارض للسيارات.

إجراءات تنظيم تراخيص معارض السيارات داخل الكتل السكنية



وأكدت وزيرة التنمية المحلية على اتخاذ العديد من الاجراءات لتطبيق القرار منها..

حظر اصدار اي ترخيص جديد لمعارض سيارات جديدة اسفل المباني السكنية وداخل الكتل السكنية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.

إخلاء جميع معارض السيارات الموجودة حاليا اسفل المباني السكنية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات ، بنهاية عام 2027 .

الالتزام بتقديم اقرار من صاحب معرض السيارات اثناء تجديد رخصة التشغيل السنوي باخلاء المعرض بنهاية 2027.

قيام المحافظات باخطار معارض السيارات التي حصلت على تراخيص دائمة بانهاء النشاط بنهاية 2027.

المواقع المقترحة لمعارض السيارات خارج الكتل السكنية

وطالب القرار المحافظات بالقيام بتحديد المواقع المقترحة لاقامة معارض السيارات من اراضي الدولة والاراضي المستردة واراضي قوات مسلحة، لصالح التوسع في اقامة معارض السيارات وتحديد المواقع المقترحة واخطار الوزارة بها وبما تم من اجراءات.