مدرب شبيبة القبائل: مواجهة الأهلي بمثابة لقاء كبار القارة

أكد الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لفريق شبيبة القبائل الجزائري ان مواجهة الأهلي في بطولة أفريقيا مواجهة قوية بين "كبار" القارة السمراء

وتابع خلال المؤتمر الصحفي أن المواجهة ستكون قويه وشرسه لأن بطلا مصر والجزائر يمتلكان فرص الفوز غداً بل والفوز بالبطولة

وتابع : "أعرف أن اللعب أمام الأهلي على ملعبه سيكون صعباً فهو "كبير" القارة الأفريقية ولابد من الحذر أمامه وتقديم عرض قوي "

وواصل ان الفريق وصل إلى القاهرة من أجل الفوز ..لا من أجل نتيجة أخرى لذا سنلعب من أجل حصد النقاط الثلاثة رغم صعوبة المهمة مشددا أن “المجموعة تضم ايضاً مع الأهلي والشبيبة فريقي الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني وهما فريقين أقوياء أيضاً لكن بالطبع ليس بنفس قوة وعظمة الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا”

وأكد زينباور أن الأهلي يمتلك لاعبين مُميزين في مقدمتهم، المالي آليو ديانج وتريزيجيه لكن الشبيبة يمتلك هو الأخر لاعبين متميزين