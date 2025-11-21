الشناوي يتحدث عن آخر استعدادت الاهلي لمواجهة شبيبة القبائل

اكد محمد الشناوي كابتن فريق الأهلي أن الفريق استعد بشكل جيد لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد القاهرة “تعودنا على التركيز الشديد ونعرف أهمية وقيمة المباراة ونسعى إلى تحقيق الفوز، خاصة أن الفريق حصل على دفعة معنوية بعد الحصول على كأس السوبر وعقب نهاية فترة الأجندة الدولية”

وأكمل “تركيز الفريق كبير أمام منافس يملك خبرات عديدة ونتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل.. ومنذ العودة إلى التدريبات الجماعية، هناك اهتمام بكل التفاصيل وهدفنا الفوز في مباراة الغد”