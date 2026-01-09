قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مايان السيد: فخورة بفيلم كولونيا وعلاقة الابن والأب به حساسة للغاية.. خاص
بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة سوبر بـ ميركاتو الشتاء
صدقي صخر يحاول العودة لدينا الشربيني في الحلقات الأخيرة من "لا ترد ولا تستبدل"
مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
هاني حتحوت يوجه رسالة شكر للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

أكد الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، أنه يقدم الشكر لـ الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، موضحًا أنها تقف بجواره طوال الوقت وأنه عندما كان يقوم بشئ غير صحيح خلال تقديم حلقة ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد، كانت توجهه للصح معلقًا: « بحس حضرتها شكل ماما وعمري ما بزعل منها».

وأضاف هاني حتحوت، أن رسالة الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، لها طول الوقت « ليه بتضع يدك في الفيشة، وطول الوقت بدور على الفيشة وتضع يدك فيها» مؤكدا أنه يفعل هذا الأمر لكن بدون قصد، وأنه طوال الوقت يعمل من أجل أن يكون مختلفًا عما يعرض.

ولفت إلى أنه يذهب للأماكن التي يخاف الكثير أن يذهبوا لها، وأن البعض يرى أن هذه الأماكن تتسبب في مشكلات، لكنه يريد أن يبحث عن الأمر المختلفة للمواطنين.

وتابع:" أنها عندما يرى اتصال من الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، يعلم أنه قد ارتكب شئ غير صحيح على الشاشة، موضحًا أن من ضمن الأشياء التي تم الحديث معه بخصوصها، منها أن هناك علاقات لبعض الأندية مع مسؤولين بالقناة وأنه بسبب حديثه قد يحدث مشكلات".

بحب صدى البلد

 

وأشار إلى أنه يحب صدى البلد، ولم يتم الضغط عليه لمنعه من الحديث عن قضية أو خبر، لكن المسؤولين في قناة صدى البلد يعلمون معنى الصحافة، وأنه كان يتم الحديث معه للوصول لحل، وقد الشكر لكل القائمين على إدارة قناة صدى البلد، برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

إلهام أبو الفتح هاني حتحوت صدى البلد الماتش

