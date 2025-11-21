الشناوي: الأهلي يسعي للفوز علي شبيبة القبائل

أكد محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق استعد بشكل جيد لمبارة شبيبة القبائل الجزائري التي تجمع الفريقين غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: «تعودنا على التركيز الشديد، ونعرف أهمية وقيمة المباراة ونسعى إلى تحقيق الفوز، خاصة أن الفريق حصل على دفعة معنوية بعد الحصول على كأس السوبر وعقب نهاية فترة الأجندة الدولية».

وأضاف أن الأهلي يتواجد في مجموعة متوازنة وجاهز لمواجهة أي فريق، ومن يرغب في الحصول على اللقب، عليه أن يكون جاهزا لمواجهة الجميع.

وأكمل: «تركيز الفريق كبير أمام منافس يملك خبرات عديدة ونتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل.. ومنذ العودة إلى التدريبات الجماعية، هناك اهتمام بكل التفاصيل وهدفنا الفوز في مباراة الغد».