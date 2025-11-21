مدرب الأهلي: الجماهير سلاحنا أمام شبيبة القبائل

أكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه يخوض مباراة شبيبة القبائل وسط أجواء مميزة بعد الفوز بكأس السوبر، وعودة اللاعبين الدوليين الذين تواجدوا برفقة المنتخبات المختلفة.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي: «تركيزنا كبير في المباراة، وعملنا خلال الفترة الماضية على الاستعداد الجيد لها، فنحن نبدأ مرحلة جديدة في بطولة إفريقيا، والمباراة تمثل لنا أهمية كبيرة، فالفريق يسعى للفوز بجميع المباريات، خاصة التي تقام على ملعبنا، وأتمنى من جماهير الأهلي العظيمة أن تساندنا غدا لتحقيق الفوز».

وأضاف: «دائما أتمنى وجود أكبر قدر من الجماهير؛ لأن ذلك يمنحنا دوافع كبيرة، ويساعدنا على تحقيق أفضل النتائج.. مشيرًا إلى أن إمام عاشور تدرب بشكل جيد وحالته تحسنت كثيرا، ومن المهم اختيار الوقت المناسب لإشراك اللاعبين أصحاب الموهبة والمقومات الخاصة».

وأوضح: «سبق لي التركيز على اللاعبين الشباب قبل أن أتولى تدريب الأهلي.. حمزة عبدالكريم، لاعب موهوب وتدرب مع الفريق أمس، وهو لاعب موهوب والمهم بالنسبة للمواهب إظهار قدراتهم بشكل مناسب».

وشدد أن تركيزه منصب على تطوير وتحسين الأداء، والأهلي جاهز لمواجهة أي سيناريوهات، وهناك بعض الفرق التي تميل إلى الأداء الدفاعي بشكل أكبر من التحولات الهجومية، ولذلك نعمل على خلق الفرص بكثافة.

وتابع: «بالفعل قدمنا أداءً مميزًا في بطولة السوبر، وبعدها شارك عدد كبير من اللاعبين في المعسكرات مع المنتخبات، وقد عملنا خلال هذه الفترة على تقييم ما قمنا به، ولكني اعتدت عدم التوقف عند الماضي، لذلك طوينا صفحة بطولة كأس السوبر وتركيزنا أكبر على المباريات القادمة».

وقال: «أعرف تاريخ النادي الأهلي والضغوط العديدة التي تصاحب العمل به، ولكن الأهم هو تحقيق الانتصارات، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر، نقوم بتقييم أداء كل لاعب، ونعمل بشكل منظم ومحترف، ونقوم بالتنسيق مع المنتخبات المختلفة، ومع الوقت والعمل سويا سوف نحقق المزيد من البطولات».

واختتم توروب تصريحاته: «التدريبات الأخيرة شهدت تواجد اللاعبين بشكل إيجابي، ولا توجد إصابات كثيرة، وهو ما يؤكد أن القائمة تضم عناصر جاهزة لخوض المباريات واختيار العناصر التي تتواجد في المباريات أمر يخص الجهاز الفني».