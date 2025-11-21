قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
مدرب الأهلي: الجماهير سلاحنا أمام شبيبة القبائل

ييس توروب
ييس توروب
عبدالحكيم أبو علم

أكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه يخوض مباراة شبيبة القبائل وسط أجواء مميزة بعد الفوز بكأس السوبر، وعودة اللاعبين الدوليين الذين تواجدوا برفقة المنتخبات المختلفة.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي: «تركيزنا كبير في المباراة، وعملنا خلال الفترة الماضية على الاستعداد الجيد لها، فنحن نبدأ مرحلة جديدة في بطولة إفريقيا، والمباراة تمثل لنا أهمية كبيرة، فالفريق يسعى للفوز بجميع المباريات، خاصة التي تقام على ملعبنا، وأتمنى من جماهير الأهلي العظيمة أن تساندنا غدا لتحقيق الفوز».

وأضاف: «دائما أتمنى وجود أكبر قدر من الجماهير؛ لأن ذلك يمنحنا دوافع كبيرة، ويساعدنا على تحقيق أفضل النتائج.. مشيرًا إلى أن إمام عاشور تدرب بشكل جيد وحالته تحسنت كثيرا، ومن المهم اختيار الوقت المناسب لإشراك اللاعبين أصحاب الموهبة والمقومات الخاصة».

وأوضح: «سبق لي التركيز على اللاعبين الشباب قبل أن أتولى تدريب الأهلي.. حمزة عبدالكريم، لاعب موهوب وتدرب مع الفريق أمس، وهو لاعب موهوب والمهم بالنسبة للمواهب إظهار قدراتهم بشكل مناسب».

وشدد أن تركيزه منصب على تطوير وتحسين الأداء، والأهلي جاهز لمواجهة أي سيناريوهات، وهناك بعض الفرق التي تميل إلى الأداء الدفاعي بشكل أكبر من التحولات الهجومية، ولذلك نعمل على خلق الفرص بكثافة.

وتابع: «بالفعل قدمنا أداءً مميزًا في بطولة السوبر، وبعدها شارك عدد كبير من اللاعبين في المعسكرات مع المنتخبات، وقد عملنا خلال هذه الفترة على تقييم ما قمنا به، ولكني اعتدت عدم التوقف عند الماضي، لذلك طوينا صفحة بطولة كأس السوبر وتركيزنا أكبر على المباريات القادمة».

وقال: «أعرف تاريخ النادي الأهلي والضغوط العديدة التي تصاحب العمل به، ولكن الأهم هو تحقيق الانتصارات، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر، نقوم بتقييم أداء كل لاعب، ونعمل بشكل منظم ومحترف، ونقوم بالتنسيق مع المنتخبات المختلفة، ومع الوقت والعمل سويا سوف نحقق المزيد من البطولات».

واختتم توروب تصريحاته: «التدريبات الأخيرة شهدت تواجد اللاعبين بشكل إيجابي، ولا توجد إصابات كثيرة، وهو ما يؤكد أن القائمة تضم عناصر جاهزة لخوض المباريات واختيار العناصر التي تتواجد في المباريات أمر يخص الجهاز الفني».

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

مسلسل ورد وشوكولاتة

محمد العدل يروج لمسلسل ورد وشوكولاتة

مايان السيد

مايان السيد عن طلاق والديها: أتمنى يبقوا أصحاب

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

