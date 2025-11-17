قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ شمال سيناء الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها علي أرض مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدفع جهود التنمية في سيناء وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ في مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية  أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم اللازم للمحافظة لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأفضل جودة ممكنة . 

وأشار اللواء خالد مجاور إلى أن هناك متابعة ميدانية علي كافة المشروعات المستهدفة خلال خطة العام الجاري وتذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ مع مختلف الشركات والمقاولين لضمان الانتهاء منها في التوقيتات المحددة. 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة جميع المرافق والخدمات في مختلف مدن المحافظة، مع إعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية ورصف الطرق وتحسين البيئة، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في جودة الحياة للمواطنين. 

كما شهد الاجتماع استعراض مستجدات ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتفنين و المتغيرات المكانية بمختلف مدن بالمحافظة ، والتأكيد علي ضرورة بذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة العمل فى تلك الملفات المهمة خلال الفترة القادمة للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وتوفير بعض المعدات اللازمة.

كما ناقش الاجتماع كذلك جهود توفير فرص عمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب والمرأة السيناوية، ودعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات إنتاجية تعزز من مستوى معيشة المواطنين، وتوفر مصادر دخل مستدامة، وشددت د. منال عوض علي أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية ، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتهيئة بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار . 

وأشار اللواء خالد مجاور  إلى أن المحافظة تعمل  على الانتهاء من مشروعات تحسين البنية التحتية وتطوير الطرق الداخلية وربط التجمعات السكنية بالمحاور الرئيسية الجديدة بالمحافظة. 

وفي ختام اللقاء، شددت وزيرة التنمية المحلية علي استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع محافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم خطط التنمية الشاملة في سيناء، مؤكدة  أننا نعمل على ضمان توفير جميع مقومات النجاح للمشروعات التنموية والخدمية علي أرض المحافظة ، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة يشعر بثمارها المواطن السيناوي في مختلف القطاعات.

التنمية المحلية منال عوض شمال سيناء

