استخراج بطاقة رقم قومي مستعجل 2025 وسعرها

يبحث الكثير عن طريقة استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة و تجديد البطاقة الشخصية اونلاين، حيث تتيح وزارة الداخلية حالياً خدمة تجديد البطاقة إليكترونيا من خلال موقعها دون الحاجة للذهاب لمكاتب السجل المدني و الوقوف طوابير في الزحام.

خلال السطور التالية نستعرض لكم طريقة استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة و طريقة تجديد البطاقة اونلاين و اسعار استمارة البطاقة الشخصية ٢٠٢٥ ..

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

أعلنت وزارة الداخلية رسميًا عن قائمة أسعار استمارات البطاقة لعام 2025، والتي تختلف حسب سرعة إنجاز الخدمة ونوع الفئة المطلوبة:

نوع الاستمارة السعر بالجنيه المصري مدة الاستلام الفئة الفورية 800 جنيه فورًا من السيارة النموذجية فئة VIP إكسبريس 515 جنيهًا خلال ساعتين الفئة الخاصة 175 جنيهًا خلال 24 ساعة الفئة العاجلة 125 جنيهًا خلال 3 أيام الفئة العادية 50 جنيهًا خلال 15 يومًا

استمارة البطاقة الشخصية

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

1- الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

3ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

4ـ الضغط كلمة «الموافقة» على الشروط بعد قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع.



المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

1- استمارةبطاقة الرقم القومي

2- الأوراق الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية وبحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

استخراج بطاقة شخصية مستعجل

رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل لـ 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة من المنزل

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن أسعار بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.



سعر استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل



حددت وزارة الداخلية أسعار البطاقة الشخصية 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.



2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.



3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.



5- السيارات المتنقلة.



6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.



