اتحاد التنس ينفى علاقته بهاجر عبدالقادر بعد أزمة مشاركتها في بطولة كينيا

كشف الاتحاد المصرى للتنس في بيان رسمي، منذ قليل، حقيقة مشاركة اللاعبة هاجر عبد القادر، التي تحمل الجنسية المصرية، في إحدى البطولات الدولية المقامة في كينيا.

وتصدر هاجر عبدالقادر التريند خلال الساعات الأخيرة بعد أدائها السئ خلال المشاركة في بطولة نيروبي مما دفع الاتحاد للرد على الأزمة.

وأوضح الاتحاد المصري للتنس على عدم اللاعب ضمن سجلاته لدى الاتحاد، ولا تندرج ضمن أي من القوائم الرسمية للاعبين أو اللاعبات، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة أن اللاعب تقيم في كينيا وشاركت بدعوة من الاتحاد الكيني دون تدخل من الجانب المصري بأي شكل.

واشار الاتحاد في بيانه على عدم معرفته أي شئ بشأن اللاعبه أو ظروف مشاركتها فيها ومن حق الدولة المنظمة منح بطاقات استثنائية لأي لاعب من أي جنسية دون الرجوع للاتحاد الوطني الخاص به وفق اللوائح الدولية.

وطالب الاتحاد المصري للتنس في ختام بيانه على تحري الدقة في تداول المعلومات الخاصة بلاعبيه.