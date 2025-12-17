قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالأرقام.. مجلس أشرف حلمي ينقل اتحاد تنس الطاولة من الديون إلى الأرباح

يارا أمين

أشاد الإعلامي خالد طلعت بالنجاحات الكبيرة التي حققها مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة المصري برئاسة الكابتن أشرف حلمي، مؤكدًا أن الاتحاد شهد طفرة مالية وإنجازات غير مسبوقة خلال أول سنة من تولي المجلس الحالي مهام عمله.


وأوضح خالد طلعت، عبر منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن مجلس أشرف حلمي نجح في نقل اتحاد تنس الطاولة من مرحلة الديون إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأرباح، بعدما كان الاتحاد مثقلًا بديون بلغت نحو 11 مليون جنيه، إلى جانب التزامات مالية أخرى تخص فنادق وشركات طيران ونقل.

وأشار إلى أن الأرقام كشفت عن تحقيق عائد مالي يقترب من 12 مليون جنيه خلال عام واحد فقط، وهو رقم يُعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تمكن المجلس الحالي من تفعيل عقود الرعاية وتحصيل قيمتها كاملة، فضلًا عن استرداد حقوق مالية كانت مهدرة.

وأضاف أن من أبرز الإنجازات المالية تحقيق مكسب يقارب 600 ألف جنيه من تنظيم بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات، بعدما كانت البطولة نفسها تحقق خسائر في السابق، إلى جانب النجاح في تنظيم بطولة البارالمبي الدولية بالجيزة، والتي نال الاتحاد على إثرها إشادة دولية واسعة، مع تحقيق مكسب مالي أيضًا.


كما لفت خالد طلعت إلى نجاح مجلس الإدارة في تنفيذ تعاقد واستلام جميع الطاولات والأدوات والملابس الخاصة بعامي 2024 و2025 دون أي تكلفة على الاتحاد، فضلًا عن تنظيم 8 بطولات محلية على مدار العام لجميع المراحل العمرية.


وأكد أن هذه النجاحات أسهمت في خلق حالة من الارتياح الكبير داخل أسرة تنس الطاولة المصرية، على المستويين الإداري والفني، في ظل إدارة تعتمد على التخطيط والاستثمار الصحيح للموارد.

