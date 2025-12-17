بالأرقام.. مجلس أشرف حلمي ينقل اتحاد تنس الطاولة من الديون إلى الأرباح

أشاد الإعلامي خالد طلعت بالنجاحات الكبيرة التي حققها مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة المصري برئاسة الكابتن أشرف حلمي، مؤكدًا أن الاتحاد شهد طفرة مالية وإنجازات غير مسبوقة خلال أول سنة من تولي المجلس الحالي مهام عمله.



وأوضح خالد طلعت، عبر منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن مجلس أشرف حلمي نجح في نقل اتحاد تنس الطاولة من مرحلة الديون إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأرباح، بعدما كان الاتحاد مثقلًا بديون بلغت نحو 11 مليون جنيه، إلى جانب التزامات مالية أخرى تخص فنادق وشركات طيران ونقل.

وأشار إلى أن الأرقام كشفت عن تحقيق عائد مالي يقترب من 12 مليون جنيه خلال عام واحد فقط، وهو رقم يُعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تمكن المجلس الحالي من تفعيل عقود الرعاية وتحصيل قيمتها كاملة، فضلًا عن استرداد حقوق مالية كانت مهدرة.

وأضاف أن من أبرز الإنجازات المالية تحقيق مكسب يقارب 600 ألف جنيه من تنظيم بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات، بعدما كانت البطولة نفسها تحقق خسائر في السابق، إلى جانب النجاح في تنظيم بطولة البارالمبي الدولية بالجيزة، والتي نال الاتحاد على إثرها إشادة دولية واسعة، مع تحقيق مكسب مالي أيضًا.



كما لفت خالد طلعت إلى نجاح مجلس الإدارة في تنفيذ تعاقد واستلام جميع الطاولات والأدوات والملابس الخاصة بعامي 2024 و2025 دون أي تكلفة على الاتحاد، فضلًا عن تنظيم 8 بطولات محلية على مدار العام لجميع المراحل العمرية.



وأكد أن هذه النجاحات أسهمت في خلق حالة من الارتياح الكبير داخل أسرة تنس الطاولة المصرية، على المستويين الإداري والفني، في ظل إدارة تعتمد على التخطيط والاستثمار الصحيح للموارد.