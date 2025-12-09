الفوج الأول لبعثة مصر المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية للشباب يغادر إلى أنجولا

غادر الفوج الأول من البعثة المصرية المشاركة فى دورة الالعاب الافريفية للشباب إلى أنجولا للانتهاء من الترتيبات المتعلقة باستقبال المنتخبات، فيما بدأ سفر ألعاب، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد اعلنت عن مشاركتها في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأفريقية للشباب، التي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 10 حتى 20 ديسمبر الجاري.

وتشارك اللجنة الاولمبية ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية : السلاح – ألعاب القوى – الريشة الطائرة – التايكوندو – الجودو – تنس الطاولة – الكرة الطائرة الشاطئية.

وتضم البعثة المصرية 127 فردا، من بينهم 86 لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الألعاب، إلى جانب 24 فردا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لكونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعد في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.