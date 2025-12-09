ناشئات الأهلي يحصدن المركز الأول في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

حصد فريق براعم تنس الطاولة بالنادي الأهلي ناشئات تحت 13 سنة، المركز الأول في بطولة الجمهورية فرق، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المنافسات النهائية التي جمعت بين الفريقين.

أقيمت المنافسات على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم «براعم الأهلي» عرضًا جيدًا للغاية، وحسم المركز الأول عن جدارة واستحقاق.

ومثل الأهلي في هذه المنافسات كل من: نورين عمرو، رودينا شوقي، ملك سامح، همس جودة، ملك نصار.



وكان فريق براعم الأهلي تحت 13 سنة ناشئات قد فاز على القناة بنتيجة 3-0، في الدور قبل النهائي، قبل أن يتأهل للمباراة النهائية ويحصد المركز الأول بجدارة.

يقود جهاز تنس طاولة الأهلي شريف الساكت رئيسًا، وهيثم حامد مديرًا لقطاع الناشئات، وطارق فوزي المدير الفني، ومدرب الفريق يحيى حسين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.

