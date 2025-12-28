قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أسطورة التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بجائزة جلوب سبورتس

جلوب سوكر
ياسمين تيسير

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بجائزة جلوب سبورتس تقديرًا لمسيرته وإنجازاته الرياضية

حصد عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب في العالم 2025،  خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

أفضل مدير رياضي

حصد لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان جائزة أفضل مدير رياضي في العالم 2025،  خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

رونالدو أفضل لاعب في الشرق الأوسط

حصد كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

لامين يامال أفضل مهاجم في العالم 

حصد لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني جائزة أفضل مهاجم في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

إنييستا يحصد جائزة ‘المسيرة’

وحصد الأسطورة أندريس إنييستا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق جائزة 'المسيرة' تقديراً لمشواره الكروي الكبير، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

البرتغالي فيتينها جائزة أفضل لاعب خط وسط

حصد البرتغالي فيتينها جائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

منتخب البرتغال أفضل منتخب 

وحصد منتخب البرتغال جائزة أفضل منتخب في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

 ديزيريه دوي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب صاعد

وحصد الفرنسي ديزيريه دوي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

وتشمل النسخة الحالية توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات كانت مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، قبل انطلاق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر الجاري، مع اعتماد النتائج على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر".

جلوب سوكر رونالدو باريس سان جيرملن

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة
فيلم إن غاب القط
طريقة عمل حمص الشام.
اعراض سرطان المخ
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

