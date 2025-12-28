ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا

حقق منتخب السودان فوزاً صعباً على حساب غينيا الإستوائية بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد محمد الخامس في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويقدم موقع صدي البلد ترتيب المجموعة الخامسة:

الجزائر 3 نقاط.

بوركينا فاسو 3 نقاط.

السودان 3 نقاط.

غينيا الإستوائية.

تشكيل غينيا الاستوائية

وتضمن تشكيل غينيا الاستوائية: حراسة المرمى: جيسوس أوون، الدفاع: كارلوس أكابو، ساؤول كوكو، إستيبان أورو، مارفين أنيبوه، الوسط: إيبان سالفادور، سانتياجو إينيمي، خوسيه ماشين، بيدرو أوبيانج، عمر ماسكاريل، الهجوم: لورين زونيجا.

تشكيل السودان

بينما جاء تشكيل السودان كالتالي: حراسة المرمى: منجد النيل أبو زيد، الدفاع: بخيت خميس، مصطفى كرشوم، محمد سعيد أحمد، شيدي برجلان، الوسط: محمد عيسى، أمير عبدالله، عمار تايفور، عبد الرزاق عمر، ولي الدين خضر، الهجوم: محمد عبدالرحمن يوسف.