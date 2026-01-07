ميار شريف تودع بطولة كانبرا المفتوحة للتنس من الدور الثاني

أ ش أ

ودعت لاعبة التنس ميار شريف، بطولة كانبرا المفتوحة للتنس من الدور الثاني "16".

جاء ذلك عقب خسارة ميار شريف، المصنفة رقم 107 عالميا، أمام اليابانية هيمينو ساكاتسيومى، المصنفة رقم 151 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-3 و3-6 في المباراة التي أقيمت اليوم بالدور الثاني "16”.

وصعدت اللاعبة المصرية لهذا الدور عقب فوزها أمس على نظيرتها الاسترالية الينا ميكيك، المصنفة رقم 347 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-4 و3-6 و7-5 بالدور الأول 32.

وتقام البطولة باستراليا خلال الفترة من 5 وحتى 10 من شهر يناير الجاري.

وشاركت ميار شريف بهذه البطولة استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات جراند سلام بهذا الموسم، والتي ستقام خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل.