هنا جودة تشارك في منافسات أبطال العالم لتنس الطاولة

تستعد البطلة المصرية هنا جودة، لخوض منافسات بطولة أبطال العالم لتنس الطاولة الدوحة 2026، حيث تقام المنافسات على صالة لوسيل الرياضية في العاصمة القطرية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري.

هنا جودة تنافس أفضل 32 رياضي في العالم

وتعد مشاركة هنا جودة في هذه البطولة الكبرى خطوة جديدة في مسيرتها الاحترافية، خصوصا أنها تضم أفضل 32 رياضيًا على مستوى اللعبة.

وتدخل هنا جودة المنافسات بطموحات كبيرة لتقديم أداء قوي يليق باسم مصر في واحدة من أقوى بطولات الموسم.

وتشارك هنا جودة في البطولة ، برفقة عمرو فهمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بالإضافة إلى المدرب هشام إسماعيل الذي يتولى الإشراف الفني عليها خلال المنافسات.

وتمنح هذه المشاركة هنا جودة فرصة ذهبية لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك المباشر مع نجوم اللعبة العالميين، خاصة مع قوة نظام البطولة القائم على خروج المغلوب المباشر.

وتقام منافسات بطولة أبطال العالم لتنس الطاولة الدوحة 2026 في صالة لوسيل الرياضية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري، على أن تليها مباشرة بطولة WTT Star Contender من 13 إلى 18 يناير في المدينة ذاتها، ما يجعل الدوحة محطة رئيسية لبداية الموسم العالمي.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 500 ألف دولار أمريكي، ويتنافس اللاعبون وفق نظام خروج المغلوب المباشر الذي يمنح اللاعبين المصنفين فرصًا أفضل للتقدم إلى المراحل النهائية، وهو ما يمثل تحديا قويا أمام جميع المشاركين ومن بينهم هنا جودة.

وتعد البطولة أولى محطات العام لجمع نقاط تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة ITTF، ما يجعل مشاركة هنا جودة ذات أهمية مضاعفة، إذ تسعى لتحسين مركزها الدولي وبناء زخم قوي لبقية استحقاقات الموسم.

تطمح هنا جودة إلى تحقيق نتائج مميزة تعكس تطور تنس الطاولة المصري، خاصة أن البطولة تعد اختبارا حقيقيا لبداية عام حافل بالبطولات، وتأكيدًا على قدرة اللاعبات المصريات على المنافسة في أكبر المحافل العالمية.