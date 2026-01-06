حسام حسن يكشف سر ترديد عبارة «إحنا مصر»

وجه صحفي مغربي سؤلا لـ حسام حسن مدرب منتخب مصر بعد الفوز على بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء سؤال الصحفي المغربي حول ترديد عبارة «إحنا مصر» من حسام حسن وأنه قد يخلق حساسية، مشيرا إلى أن كرة القدم لا تُختزل في الشعارات، فهناك منافسون وفوارق داخل الملعب.

ورد حسام حسن على السؤال قائلا :" ليس من العيب أن أقول «أنا منتخب مصر»، هذه حقيقة عندما أعتز بقوة المنتخب ولاعبيه، فهذا أمر طبيعي، وهي رسالة معنوية تذكّر اللاعبين أنهم ليسوا صغارًا وأن لديهم القدرة على المنافسة.

منتخب مصر يتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ8 (ربع النهائي) من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه على بنين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين ضمن مواجهات دور الـ 16 للبطولة المقامة بالمغرب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في مباراة ربع النهائي المقرر إقامتها يوم السبت 10 يناير، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن دور الـ16 اليوم الثلاثاء، 6 يناير، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، لتحديد منافس الفراعنة في الدور المقبل.