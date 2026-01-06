قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
رياضة

حسام حسن يكشف سر ترديد عبارة «إحنا مصر»

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

وجه صحفي مغربي سؤلا لـ حسام حسن مدرب منتخب مصر بعد الفوز على بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء سؤال الصحفي المغربي حول ترديد عبارة «إحنا مصر» من حسام حسن وأنه قد يخلق حساسية، مشيرا إلى أن كرة القدم لا تُختزل في الشعارات، فهناك منافسون وفوارق داخل الملعب.

ورد حسام حسن على السؤال قائلا :" ليس من العيب أن أقول «أنا منتخب مصر»، هذه حقيقة عندما أعتز بقوة المنتخب ولاعبيه، فهذا أمر طبيعي، وهي رسالة معنوية تذكّر اللاعبين أنهم ليسوا صغارًا وأن لديهم القدرة على المنافسة.

منتخب مصر يتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ8 (ربع النهائي) من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه على بنين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين ضمن مواجهات دور الـ 16 للبطولة المقامة بالمغرب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في مباراة ربع النهائي المقرر إقامتها يوم السبت 10 يناير، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن دور الـ16 اليوم الثلاثاء، 6 يناير، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، لتحديد منافس الفراعنة في الدور المقبل.

منتخب مصر حسام حسن أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

منظمة خريجي الأزهر تحتفي بميلاد " الطيب"..علم يتجدد ونفع للإنسانية

هل كثرة الابتلاء دلالة على غضب الله

هل كثرة الابتلاء دلالة على غضب الله؟.. عطية لاشين يوضح

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

