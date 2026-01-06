الكاف يشيد بهدف مروان عطية أمام بنين في أمم أفريقيا

أشاد الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بهدف مروان عطية، الذي أحرزه لمنتخب الفراعنة في مرمى منتخب بنين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وكتب حساب البطولة، عبر منصة X: "مروان عطية.. لا يمكنك أن تكون أدق وأروع من ذلك".

منتخب مصر يتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ8 (ربع النهائي) من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه على بنين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين ضمن مواجهات دور الـ 16 للبطولة المقامة بالمغرب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في مباراة ربع النهائي المقرر إقامتها يوم السبت 10 يناير، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن دور الـ16 اليوم الثلاثاء، 6 يناير، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، لتحديد منافس الفراعنة في الدور المقبل.