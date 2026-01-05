قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منافس مصر في دور الـ 8 من كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ8 (ربع النهائي) من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه على بنين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن مواجهات دور الـ 16 للبطولة المقامة بالمغرب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي، والمقرر إقامتها يوم السبت 10 يناير، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن دور الـ16 غدًا الثلاثاء، 6 يناير، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، لتحديد منافس الفراعنة في الدور المقبل.

منتخب مصر كأس امم افريقيا امم افريقيا

