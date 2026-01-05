كاف يعلن رجل مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وبنين، التي أقيمت اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وفاز منتخب مصر في اللقاء بنتيجة 3-1، ليضمن بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة، في مباراة شهدت تألق عدد من لاعبي الفراعنة.

وجاء اختيار ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، كأفضل لاعب في المباراة، تقديرًا لأدائه المميز خلال اللقاء، ولتسجيله الهدف الثاني الذي منح الفراعنة التقدم، وساهم بشكل فعال في تأمين الفوز وتحقيق التأهل إلى الدور المقبل.