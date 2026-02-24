بعد تألقه في مسلسل فن الحرب .. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم

شهدت مشاهد إسلام إبراهيم في مسلسل فن الحرب تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول عدد من المقاطع التي اعتبرها المتابعون معبرة عن مواقف يومية يعيشها كثيرون.

وجاءت أغلب التعليقات بروح ساخرة، حيث كتب بعض المتابعين: «وانا بشرح تخصصي لأي حد»، و«حصل نفس النظرات ونفس البصة»، في إشارة إلى واقعية الأداء واعتماده على تعبيرات الوجه وردود الفعل.

كما أشاد متابعون بطريقة تقديم الشخصية، معتبرين أن قوة المشاهد تعود إلى بساطة الأداء والتركيز على التفاصيل الصغيرة، وهو ما ساهم في انتشار المقاطع بشكل واسع عبر منصات التواصل خلال الأيام الماضية.



أبطال مسلسل فن الحرب



يضم مسلسل فن الحرب عدد كبير من النجوم من بينهم يوسف الشريف، شيري عادل، ريم مصطفى، دنيا سامي، محمد جمعة، كمال أبورية، عبد الرحيم كمال، ميريت الحريري، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب.



مواعيد عرض مسلسل فن الحرب

يعرض مسلسل فن الحرب يوميا على قناة cbc في تمام الساعة 6 مساء والإعادة في تمام الساعة الثانية صباحا.

ويعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:15 صباحًا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة 4:30 مساءً.