موعد مباريات الجولة الـ 18 من دوري المحترفين

تقام اليوم، الخميس، منافسات الجولة الـ18 من دوري القسم الثاني “المحترفين”، والتي تشهد عددا من المباريات، أهمها مباراة المصرية للاتصالات والقناة نظراً لتصدر القناة الترتيب برصيد 36 نقطة.

وتنطلق مباريات دوري القسم الثاني في تمام الساعة 2:30 مساءً، والتي جاءت على النحو التالي:

بترول أسيوط ضد طنطا

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة.

راية الرياضي ضد الإنتاج الحربي.

الترسانة ضد السكة الحديد.

لافيينا أف سي ضد مسار.

المصرية للاتصالات ضد القناة.

ترتيب دوري القسم الثاني

1- القناة: 36 نقطة

2- بترول أسيوط: 33 نقطة

3- مسار: 32 نقطة

4- أبو قير للأسمدة: 31 نقطة

5- الاتصالات: 26 نقطة

6- لافيينا: 25 نقطة

7- الداخلية: 25 نقطة

8- المنصورة: 24 نقطة

9- مالية كفر الزيات: 22 نقطة

10- الترسانة: 22 نقطة

11- بروكسي: 22 نقطة

12- أسوان: 18 نقطة

13- الإنتاج الحربي: 17 نقطة

14- السكة الحديد: 16 نقطة

15- راية: 15 نقطة

16- ديروط: 15 نقطة

17- طنطا:‏ 14 نقطة

18- بلدية المحلة: 10 نقاط

